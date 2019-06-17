Несподіваний краш-тест: на горезвісному "мості Кличка" помітили автомобіль – фото та відео

На новий пішохідно-велосипедний міст, який у народі називають "мостом Кличка", 17 червня виїхав автомобіль. Правоохоронці кажуть, що це є грубим адміністративним правопорушенням.

Небезпечні маневри на пішохідно-велосипедному мосту вчиняв сріблястий Mercedes Benz GL. Однак на мосту він вирішив не зупинятися і зник у невідомому напрямку. Фото й відео інциденту опублікували користувачі соцмереж.

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Поліцейські вже шукають автомобіль-порушник. Наразі відомо лише, що номерний знак АА1068ВР зареєстрований у Голосіївському районі столиці 10 січня 2018 року.



Ось так автомобіль їхав там, де мали б іти пішоходи, а пішоходи вимушено йшли велодоріжкою

Свідки інциденту розповіли поліції, що Mercedes GL 500 2007 року випуску виїхав у бік набережної. За словами правоохоронців, виїзд авто на пішохідний міст є грубим адміністративним правопорушенням.

Дивіться відео, як автомобіль виїхав на "міст Кличка":

Що відомо про "міст Кличка"? Цей міст є переправою для пішоходів та велосипедистів, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо, вже на другий день після відкриття мосту скляні вставки конструкції вкрилися тріщинами. Окрім того, під скло дивним чином затекла вода. У мережі говорили, що у скло могли стріляти, проте цю версію поліція відкинула.

Дивіться відео про "міст Кличка" від 24 каналу: