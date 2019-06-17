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      Несподіваний краш-тест: на горезвісному "мості Кличка" помітили автомобіль – фото та відео

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      Автомобіль вирішив перевірити "міст Кличка" на міцність
      Автомобіль вирішив перевірити "міст Кличка" на міцність / Колаж 24 каналу

      На новий пішохідно-велосипедний міст, який у народі називають "мостом Кличка", 17 червня виїхав автомобіль. Правоохоронці кажуть, що це є грубим адміністративним правопорушенням.

      Небезпечні маневри на пішохідно-велосипедному мосту вчиняв сріблястий Mercedes Benz GL. Однак на мосту він вирішив не зупинятися і зник у невідомому напрямку. Фото й відео інциденту опублікували користувачі соцмереж.

      Дивіться також: Чи дійсно обстріляли Скандальний "міст Кличка" та скільки коштувало будівництво

      Поліцейські вже шукають автомобіль-порушник. Наразі відомо лише, що номерний знак АА1068ВР зареєстрований у Голосіївському районі столиці 10 січня 2018 року.

      Міст Кличка
      Ось так автомобіль їхав там, де мали б іти пішоходи, а пішоходи вимушено йшли велодоріжкою

      Свідки інциденту розповіли поліції, що Mercedes GL 500 2007 року випуску виїхав у бік набережної. За словами правоохоронців, виїзд авто на пішохідний міст є грубим адміністративним правопорушенням.

      Дивіться відео, як автомобіль виїхав на "міст Кличка":

      Що відомо про "міст Кличка"? Цей міст є переправою для пішоходів та велосипедистів, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      Нагадаємо, вже на другий день після відкриття мосту скляні вставки конструкції вкрилися тріщинами. Окрім того, під скло дивним чином затекла вода. У мережі говорили, що у скло могли стріляти, проте цю версію поліція відкинула.

      Дивіться відео про "міст Кличка" від 24 каналу:

      перипетії навколо "мосту кличка: хроніка подій
      blog_ava
      Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2"
      сьогодні
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      Теги: Новини Києва Новини України Міст Кличка Авто
      Джерело: 24 канал
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