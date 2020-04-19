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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Невідомий кинув "коктейль Молотова" у будинок медсестри через підозру COVID-19

      - Читать новость на русском
      Невідомий кинув "коктейль Молотова" у будинок медсестри / free3d.com

      Інцидент трапився днями на Київщині. В одному з сіл Київської області невідомий чоловік кинув у будинок медсестри "коктейль Молотова", бо підозрював у неї коронавірус.

      Відомо, що жінка працює у столичній лікарні, передає ТСН.

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      Саме медсестра переконана, що голова села порадив односельцям триматися від неї якомога далі, бо їй нібито необхідно пройти самоізоляцію. Насправді ж це мав зробити її колишній співмешканець. Жінка наголосила, що вона цілком здорова.

      Мене не пускали до магазину, почалася травля. Під вечір кинули. Проїхав мотоцикл. Я вийшла і бачу, що лежить і тліє,
      – згадала медсестра.

      Найближча сусідка Олени в замах не вірить і каже, що жінка вигадує. У поліції пояснили, що інформація про необхідність самоізоляції конфіденційна, тож такі дані не розголошують.

      Зауважимо, що загалом в Україні вже 978 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.


      Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Поліція Кримінал Кримінальні новини Новини Києва Здоров'я Новини Здоров'я
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