Невідомий кинув "коктейль Молотова" у будинок медсестри через підозру COVID-19
Інцидент трапився днями на Київщині. В одному з сіл Київської області невідомий чоловік кинув у будинок медсестри "коктейль Молотова", бо підозрював у неї коронавірус.
Відомо, що жінка працює у столичній лікарні, передає ТСН.
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Саме медсестра переконана, що голова села порадив односельцям триматися від неї якомога далі, бо їй нібито необхідно пройти самоізоляцію. Насправді ж це мав зробити її колишній співмешканець. Жінка наголосила, що вона цілком здорова.
Мене не пускали до магазину, почалася травля. Під вечір кинули. Проїхав мотоцикл. Я вийшла і бачу, що лежить і тліє,
– згадала медсестра.
Найближча сусідка Олени в замах не вірить і каже, що жінка вигадує. У поліції пояснили, що інформація про необхідність самоізоляції конфіденційна, тож такі дані не розголошують.
Зауважимо, що загалом в Україні вже 978 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.
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