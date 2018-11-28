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      Незаконна надбудова в центрі Львова: суд виніс рішення щодо штрафу

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      Будівля "Гранд Готелю" у центрі Львова
      Будівля "Гранд Готелю" у центрі Львова / Facebook

      Долю штрафу у розмірі 170 тисяч гривень за незаконну надбудову на "Гранд Готелем" у центрі Львова вирішив Галицький районний суд міста.

      Суд вирішив скасувати постанову, йдеться у відповідному рішенні від 22 листопада.

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      Раніше адміністративна комісія щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини Львівської міськради оштрафувала ТзОВ "Гранд Готель" за незаконну скляну надбудову над будівлею готелю на суму у 170 тисяч гривень. Це максимально передбачений штраф за це порушення.

      Під час засідання 26 червня адмінкомісія ЛМР розглядала два протоколи.

      На ТзОВ "Холдинг Гранд Готель" як на юридичну особу було накладено штраф у розмір 170 тисяч гривень, а власник приміщень, відомий у Львові бізнесмен Григорій Козловський мав сплатити 1700 гривень.

      Надбудова готель Львів
      Незаконна надбудова над "Гранд Готелем" у центрі Львова

      У липні Козловський подав клопотання про скасування постанови про штраф.

      19 листопада суддя Галицького райсуду Ірина Волоско відмовила бізнесменові, який є депутатом міськради, у задоволенні цього клопотання.

      Проте вже 22 листопада ця ж суддя скасувала постанову міськради про стягнення штрафу і вирішила закрити справу про адміністративне правопорушення, інформує Zaxid.net.

      Тепер міська рада має 10 робочих днів, щоб подати апеляцію на це рішення суду, а у адмінкомісії зберігається право накласти повторний штраф.

      Чим відомий "Гранд Готель"?Розташований на проспекті Свободи у центрі Львова і є одним з найстарішим готелів міста – був збудований у 1893 році. Після реконструкції, яка тривала майже 5 років, готель знову був відкритий для відвідувачів у березні 2018. А на помпезне урочисте відкриття прибула відома світська левиця Періс Хілтон.

      За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Холдинг "Гранд Готель" належить депутату Львівської міськради від "Блоку Петра Порошенка" Григорію Козловському.

      Теги: Новини нерухомості Новини Львова скандальні забудови Новини України
      Джерело: 24 Канал
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