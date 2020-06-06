Країна поступово виходить з карантину та повертається до необхідності лікування старих хвороб, без чого одужання держави неможливе. Попередня спроба вилікувати судову систему провалилась. Тому треба знову починати практично з початку.

Тут ключове – нарешті знезаразити основне джерело інфекції. Воно відоме навіть за межами країни. Міжнародний валютний фонд чітко поставив умовою кредитування зміну правил добору членів Вищої ради правосуддя. Саме вона заблокувала попередню реформу та продовжує інфікувати судову систему кадрами, до яких не може бути довіри. Про це читайте у новому випуску відеоблогу "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Судова реформа Зеленського передбачала повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії та очищення Вищої ради правосуддя від недоброчесних членів. Для цього мали бути створені спеціальні Конкурсна та Етична комісії, які наполовину складались би з міжнародних експертів зі світовим іменем.



Володимир Зеленський / Фото Getty images

Однак, Вища рада правосуддя повністю заблокувала їх формування. Потім підключився Конституційний суд, який визнав ключові норми закону неконституційними.

Після цього члени Вищої ради правосуддя знову відчули свою повну безкарність та ще з більшим завзяттям продовжили працювати за своїми звичними правилами.

Набір суддів

Члени ВРП доволі часто говорять про кадровий голод у суддівському корпусі. І це дійсно правда. Навантаження на діючих суддів величезні. Ще у лютому у 8 судах взагалі не було жодного судді.

Загалом у судах бракує понад 30% суддів. Це все призводить до того, що справи тривають роками. Судові засідання вже зараз призначаються на 2021 рік.

Наповнення судів новими кадрами – це завдання Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя. І це перше, що вони мали зробити.

Однак замість того, щоб втамувати кадровий голод, Кваліфікаційна комісія взялась проводити оцінювання старих суддів. Точніше робити усе, щоб залишити на посаді максимальну кількість недоброчесних та підвищити їм зарплату.

Лише рік тому Комісія нарешті закінчила добір кадрів та рекомендувала призначити майже 500 нових суддів. Однак, зробила це так незграбно, що спровокувала судовий процес, який заблокував їх призначення.

Велика Палата Верховного Суду 29 січня прийняла остаточне рішення у цій справі і дала можливість Вищій раді правосуддя призначати нових суддів. Однак ВРП зовсім не спішила та розпочала цю процедуру лише через 3 місяці.

А щоб зрозуміти, за яким принципом ВРП вирішує, кого призначати суддею, а кого ні, дуже показовими є три останні випадки.

Тетяна Черняєва

На посаду судді розглядалась кандидатура Тетяни Черняєвої 19 травня. Це заступник керівника апарату Октябрського суду міста Полтави, який донедавна очолював сумнозвісний Олександр Струков.

Найбільше він відомий тим, що переслідував суддю Ларису Гольник. І він не міг би це робити без сприяння та допомоги інших.

Тетяна Черняєва багато допомагала Струкову у цьому. Вона складала документи, писала відписки, а ще вела сайт суду, де періодично публікувала всіляку гидоту щодо Гольник. Тобто вона покірно виконувала усі вказівки Струкова, усвідомлюючи, що переслідує суддю за її справжню незалежність та нетерпимість до корупції.



Олександр Струков / Фото poltava.to

До ВРП звернулось декілька організацій та громадян, які озвучили усі ці факти, які ставлять під сумнів доброчесність Черняєвої.

Ці звернення навіть зачитали на засіданні ВРП та формально поставили питання кандидатці. Вона ж відповіла, що робила все правильно.

Членів ВРП цілком задовольнила така відповідь і одноголосно вирішили призначити її суддею. Тим самим дали чіткий сигнал – усі, хто виконує незаконні вказівки та переслідує викривачів корупції, матимуть повне сприяння та дуже хорошу кар’єрну перспективу.

Валентина Богатченко

Зовсім інша співбесіда була з адвокатесою Валентиною Богатченко, яка претендує на посаду судді Вугледарського суду Донецької області. На неї теж надійшла скарга і тут члени ВРП вже влаштували справжній допит.



Валентина Богатченко / Фото YouTube

Кандидатка вияснила, що автором скарги начебто є 91 річна незнайома їй бабуся. Тобто швидше за все просто використали її дані, щоб насолити кандидатці. Саму скаргу вона назвала маячнею.

Це неабияк обурило членів ВРП. Мовляв, хіба це етично так говорити. Особливо цинічно це чути після того, як член ВРП Гречківський публічно називав тупими позивачів, які намагались оскаржити його явно незаконне обрання.

Я особисто звертав увагу членів ВРП на це, але вони жодним чином не відреагували. Але що це я порівнюю цілого члена ВРП і якусь кандидатку у судді.

Далі Богатченко дозволила собі немислиме. Вона сказала, що не має жодних зв'язків та родичів у суді, всього добилась сама та цілих 10 років йшла до цієї посади. А ще є принциповою і з нею неможливо домовитись. Тут доповідач Микола Худик вибухнув.

Так пане, Худик. Усім відомо і Громадська рада доброчесності неодноразово виявляла факти, коли на призначення суддів дуже впливали родинні зв’язки.

Згадати хоча б останній конкурс до Верховного Суду, де завдяки вам суддями стали племінник Сергія Ківалова та син члена ВККС Максим Тітов, попри величезні сумніви у їх доброчесності.



Сергій Ківалов / Фото Міжнародний гуманітарний університет

А щодо можливості домовитись, то одразу пригадується один з епізодів так званих плівок Вовка, на яких один з відвідувачів голови суду хвалиться, що може домовлятися з ВРП саме через Худика. Тому кандидатка цілком справедливо вказала на наявність таких проблем у судовій системі.

Але це суперечить принципу кругової поруки. А таких ВРП явно не хоче бачити серед суддів. Тому кандидатуру Богатченко вирішили відкласти.

Катерина Застрожнікова

А далі суть ВРП проявилась ще яскравіше. На посаду судді Солом’янського суду міста Києва 27 травня розглядали кандидатуру Катерини Застрожнікової.

Доповідач повідомив, що жодних фактів, які б свідчили про недоброчесність кандидатки, не виявлено і рекомендує її призначити суддею.

Але інший член ВРП Маловацький поцікавився чи не є вона родичкою судді Фоміна. Коли ж вона підтвердила, то у ВРП одразу передумали її призначати і відклали розгляд саме на цій підставі.

Суддя Віктор Фомін відомий тим, що дав детективам НАБУ доступ до телефонних трафіків голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. А ще публічно говорить про проблеми судової системи та користується підтримкою суспільства.

За це його переслідують у середовищі суддів. У тому числі і сама ВРП, яка очевидно вирішила не обмежуватись ним, але й заблокувати кар'єру його дружини.



Віктор Фомін / Фото Фундація DEJURE

Тобто Вища рада правосуддя залюбки призначає суддями кандидатів, які виконують незаконні вказівки та не проявляють незалежності.

Натомість безпричинно блокує тих, які відкрито говорять про недоліки системи та заявляють про свою принциповість. Це ще раз підтверджує, якими будуть наші суди з такою Вищою радою правосуддя.

Очевидно, що будь-яка нова реформа приречена на провал, якщо спершу не перезавантажити саму Вищу раду правосуддя. Це дуже добре розуміють у Міжнародному валютному фонді. Тому і поставили вимогу змінити процедуру відбору членів ВРП.

Авторитетні громадські організації також презентували карту судової реформи, наріжним каменем якої є саме очищення та зміна правил формування ВРП.

Вони переконані, що без участі міжнародних експертів та представників громадськості у перевірці та доборі нових членів Ради правосуддя жодних змін не відбудеться. Система і далі буде себе самовідтворюватись.

Офіс президента вже розробив законопроєкт, який покликаний запустити новий етап судової реформи. Його навіть надали ВРП для попереднього висновку, але чомусь ховають від громадськості та не публікують.

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Мабуть тому, що за нашою інформацією, там є ряд позитивів, проте знову не вирішується ключова проблема – перезавантаження Вищої ради правосуддя.

Тому зараз потрібна мобілізація усіх здорових сил для того, щоб провести таке необхідне лікування та нарешті отримати здорове та справедливе правосуддя.