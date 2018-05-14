Нічне жахіття, – у "Ліверпулі" жорстко розкритикували Київ як місце фіналу Ліги Чемпіонів

Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Києві 26 травня. У матчі зіграють іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Однак фанати команд все частіше критикують Київ як місце проведення фіналу.

Причина в тому, що на день фіналу київські готелі та хостели підняли ціни на проживання в рази.

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Відключення світла та атака вірусів. Як київські готелі скасовують бронь, щоб нажитись на фіналі ЛЧ Реал – Ліверпуль https://t.co/BuMGhCjQs9 pic.twitter.com/Wyh5iBbPHN — Футбол 24 (@football24tv) 10 травня 2018 р.

Відтак у керівництві "Ліверпуля" розкритикували УЄФА за обрання Києва місцем проведення фіналу Ліги Чемпіонів.

"Кожному вболівальнику з Ліверпуля, у якого є нічне жахіття, – і я використовую слово жахіття навмисно, а не просто так – організовуючи поїздку в Київ, я можу тільки вибачитися. Те, що повинно бути однією з найбільш захоплюючих подій у вашому житті, в даний час щось незрозуміле, що для мене неприпустимо. Рішення про проведення фіналу в місці, куди так складно і так надзвичайно дорого дістатися, – потребує пояснення тими, хто вибрав Київ. Це говорить про те, що щось у футболі зламано", – заявив керівник департаменту по роботі з фанатами "Ліверпуля" Тоні Барретт.

To every Liverpool fan who is having a nightmare - and I use the word nightmare deliberately, not loosely - arranging travel to Kiev I can only apologise.

What should be one of the most exciting times of your lives is currently anything but and that, to me, is inexcusable. — Tony Barrett (@TonyBarrett) 13 травня 2018 р.

The decision to hold the final at a location which is so difficult and so extraordinarily expensive to get to is one that needs explaining by those who made it. In itself, it suggests something in football is badly broken when the lifeblood of the game can be treated this way. — Tony Barrett (@TonyBarrett) 13 травня 2018 р.

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При цьому щодо самого Києва у Барретта претензій немає. Однак його турбують проблеми, з яким зіштовхуються фанати "Ліверпуля".

"Я не проти того, щоб фінал був у Києві. Але неприпустимо було нехтувати проблемами, з якими стикаються фанати під час подорожі в Україну", – написав Барретт.

Варто дадати, що у коментарях під повідомленням Барретта йому зазначили, що це не лише проблема з проживанням у Києві, але й можливістю добратися до столиці України. Адже британські авіакомпанії підняли ціни на квитки.