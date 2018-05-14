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Нічне жахіття, – у "Ліверпулі" жорстко розкритикували Київ як місце фіналу Ліги Чемпіонів

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Фанати
Фанати "Ліверпуля" обурені Києвом

Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Києві 26 травня. У матчі зіграють іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Однак фанати команд все частіше критикують Київ як місце проведення фіналу.

Причина в тому, що на день фіналу київські готелі та хостели підняли ціни на проживання в рази

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Відтак у керівництві "Ліверпуля" розкритикували УЄФА за обрання Києва місцем проведення фіналу Ліги Чемпіонів.

"Кожному вболівальнику з Ліверпуля, у якого є нічне жахіття, – і я використовую слово жахіття навмисно, а не просто так – організовуючи поїздку в Київ, я можу тільки вибачитися. Те, що повинно бути однією з найбільш захоплюючих подій у вашому житті, в даний час щось незрозуміле, що для мене неприпустимо. Рішення про проведення фіналу в місці, куди так складно і так надзвичайно дорого дістатися, – потребує пояснення тими, хто вибрав Київ. Це говорить про те, що щось у футболі зламано", – заявив керівник департаменту по роботі з фанатами "Ліверпуля" Тоні Барретт.

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При цьому щодо самого Києва у Барретта претензій немає. Однак його турбують проблеми, з яким зіштовхуються фанати "Ліверпуля".

"Я не проти того, щоб фінал був у Києві. Але неприпустимо було нехтувати проблемами, з якими стикаються фанати під час подорожі в Україну", – написав Барретт.

Варто дадати, що у коментарях під повідомленням Барретта йому зазначили, що це не лише проблема з проживанням у Києві, але й можливістю добратися до столиці України. Адже британські авіакомпанії підняли ціни на квитки.

Теги: Новини Києва Ліга чемпіонів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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