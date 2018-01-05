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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нідерландські вчені намайнили кілька криптовалют, використовуючи лише тепло людського тіла

18:51, сьогодні 680 Читать новость на русском
Процес майнінгу теплом людського тіла
Процес майнінгу теплом людського тіла / speculative.capital

Тіло людини в спокійному стані виробляє близько 100Вт "зайвого" тепла. Цього вистачило, щоби 37 добровольців протягом 212 годин намайнили криптовалюти мінімум на кілька тисяч доларів.

Ініціативу Інституту старіння підтримали 37 добровольців. На них одягли спеціальні костюми, які з'єднують тіло з комп’ютером. Людині навіть не потрібно нічого робити, просто лежати і чекати, доки майниметься криптовалюта внаслідок звичайної життєдіяльності організму.

Тіло людини в спокійному стані виробляє близько 100Вт "зайвого" тепла. Костюм, використовуючи термоелектричні генератори, які й збирають різницю температур між тілом та довколишнім середовищем, перетворюють це на корисну електрику. Потім вироблена електрика надходить до комп’ютера, який і "майнить" криптовалюту.

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Загалом тепло перетворювали на криптовалюти 212 годин. Протягом цього часу фахівці змогли намайнити 16 594 монет – етереум (1=$1000), ліски(1=$26), літкоїни (1=$250), деш (1=$1100) і так далі.

Точну кількість кожної з валют не вказали, тож вирахувати у доларах загальний прибуток неможливо.

Теги: Біткойн Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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