Міністр економіки Ігор Петрашко 16 червня заявив про катастрофічну ситуацію з інфляцією в Україні. Темпи сповільнилися до 1,6%, тоді як згідно з макропрогнозами, закладеними в бюджет, інфляція повинна перебувати на рівні 11%. За його словами, це дуже погана тенденція.

Зараз уряд міркує над варіантами, які могли б стимулювати економіку України. Про це Ігор Петрашко розповів під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Чому для України низька інфляція – це погано

За словами Петрашка, США та всі країни Євросоюзу борються з низькою інфляцією. Адже це передбачає падіння конкурентоспроможності і "депресію щодо зарплатах для працівників".

І, оскільки Україна не перебуває в американській зоні чи зоні євро, депресія можлива також щодо торговельних балансів,

– пояснив глава Мінекономіки.

Він наголосив, що потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб збільшували пропозицію грошей. Петрашко додав, що міністерство не планує позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.

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Що таке інфляція?



Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються. Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.

Дивіться у відеосюжеті 24 каналу про втрати української економіки через карантин: