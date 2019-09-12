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      Нова концепція оподаткування, запропонована владою – безглузда, – економічний експерт Фурса

      470 Читать новость на русском
      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / politeka.net

      Нова концепція оподаткування, запропонована владою є безглуздою.

      Про це заявив в ефірі 24 каналу економічний експерт Сергій Фурса.

      "Сама концепція нових податків, закладена у законопроєкті 1210, вона просто безглузда. Прив’язування ренти до кінцевого продукту – це взагалі нонсенс. Такого в жодній країні світу ніхто не робить", – сказав Фурса.

      Як відзначив експерт, це суперечить також заявам влади про те, що потрібно розвивати складні виробництва, аби торгувати на світових ринках не сировиною, а продуктами переробки.

      А зараз виробнику це навіщо? Чим більше він виробляє продукції, чим більше її ускладнює, тим більше він потім платить податків,
      – пояснив економічний експерт.

      Як вже повідомлялося, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно із яким зміни до Податкового кодексу, закладені у законопроєкті 1210, зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже у 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

      Подібні новації влади можуть позбавить роботи майже 50 тисяч українців, наголошує ряд експертів та народних депутатів.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки
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