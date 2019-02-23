Нова обмовка Кличка: Раніше помирала кожна шоста людина, а зараз – кожна друга

З мером Києва Віталієм Кличком знову стався конфуз. Вкотре незручна ситуація стосувалася його ораторських здібностей.

У ефірі одно з телеканалів київський міський голова розповів про смертність у відділеннях інтенсивної терапії, однак дещо переплутав поняття.

Пройдіть наш тест: ТОП-10 найсмішніших ляпів Віталія Кличка

У ефірі одно з телеканалів київський міський голова розповів про смертність у відділеннях інтенсивної терапії, однак дещо переплутав поняття.

Якщо раніше помирала кожна шоста людина, що потрапила у відділення інтенсивної терапії, то наразі тільки кожна друга. Це дуже важливо - ми піднімаємо рівень, ми рятуємо життя,

– зауважив Кличко.

Цілком імовірно, що політик мав увазі зовсім інші процеси, тобто, що вмирати стало менше людей. Мабуть очільник столиці хотів сказати, що рівень смертності зменшився з 1/2 до 1/6.

Сміятися чи плакати. Послухайте, як міський голова міста Києва Кличко хвалиться: «Якщо раніше у відділенні інтенсивної терапії помирала кожна шоста людина, то тепер – кожна друга». Перемога, вважає мер столиці України. Людина повторює завчені фрази, не вникаючи у суть. Тому й не усвідомлює, коли щось перекручує і виголошує дурниці. То сміятися нам чи плакати? Хоча, що за питання. Адже це не Кличко керує містом, а мафія забудовників, яку він привів, та інші гидотні мармизи. Плачте, тепер, кияни, спостерігаючи за тим, як наше місто руйнують. До слова, Кличко ще очолює партію «Блок Петра Порошенка»? Очолює ж? Posted by Tetyana Vysotska on Friday, 22 February 2019

Востаннє мовний конфуз Кличком траплявся наприкінці січня на економічному форумі у швейцарському Давосі. Тоді чиновник кілька разів намагався вимовити слово "діджиталізація" англійською, але у нього так і нічого не вийшло.