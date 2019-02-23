Нова обмовка Кличка: Раніше помирала кожна шоста людина, а зараз – кожна друга
З мером Києва Віталієм Кличком знову стався конфуз. Вкотре незручна ситуація стосувалася його ораторських здібностей.
У ефірі одно з телеканалів київський міський голова розповів про смертність у відділеннях інтенсивної терапії, однак дещо переплутав поняття.
Пройдіть наш тест: ТОП-10 найсмішніших ляпів Віталія Кличка
У ефірі одно з телеканалів київський міський голова розповів про смертність у відділеннях інтенсивної терапії, однак дещо переплутав поняття.
Якщо раніше помирала кожна шоста людина, що потрапила у відділення інтенсивної терапії, то наразі тільки кожна друга. Це дуже важливо - ми піднімаємо рівень, ми рятуємо життя,
– зауважив Кличко.
Цілком імовірно, що політик мав увазі зовсім інші процеси, тобто, що вмирати стало менше людей. Мабуть очільник столиці хотів сказати, що рівень смертності зменшився з 1/2 до 1/6.
Востаннє мовний конфуз Кличком траплявся наприкінці січня на економічному форумі у швейцарському Давосі. Тоді чиновник кілька разів намагався вимовити слово "діджиталізація" англійською, але у нього так і нічого не вийшло.
-
-
30 серп 2017Віталій Кличко вчергове сконфузився
-
-
28 лют 2017Кличко про Шулявський міст: Він втомився
-