Нові стандарти банківських карток Visa в Україні: що зміниться з квітня 2019

Починаючи з квітня 2019 року українські банки випускатимуть в обіг картки Visa з обов'язковою підтримкою можливістю безконтактної оплати. Картки отримають спеціальний чіп, та разом з тим збережуть і магнітну стрічку – щоб люди могли розраховуватися у будь-який зручний спосіб.

Про це повідомила старший віце-президент та директор регіонального розвитку Visa у Південно-Східній Європі Віра Платонова, пише "Новое время".

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Згідно з інформацією Національного банку, станом на 1 січня 2019 року безконтактними були лише менш за 11% карток. А саме – 3,95 мільйона карток із усіх зареєстрованих в Україні майже 37 мільйонів.

При цьому кількість операцій безконтактної оплати за 2018 рік виросла аж на 44% у порівнянні з 2017. І 80% платіжних терміналів в Україні можуть приймати безконтактні платежі.

Також компанія планує розвивати технологію з використанням QR-коду при оплаті комунальних платежів. За словами Платонової, по цих картках VISA збільшить платіжний ліміт оплати без PIN-коду з 500 до 1000 гривень.

Нові платіжні картки і чіп, і магнітну смугу – щоб карткою можна було розрахуватися в будь-якому POS-терміналі.

Що відомо про компанію Visa?Компанія існує з 1958 року. Щорічний торговий обіг карток Visa становить 2,5 трильйона доларів США. Картки Visa приймаються до оплати в торгових точках понад 150 країн світу. Організація грає провідну роль в розробці інноваційних платіжних продуктів і технологій, які використовують 21 тисяча фінансових організацій-членів платіжної системи і власники їх карток.