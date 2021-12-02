Парламент ухвалив бюджет-2022, Рада підтримала "вакцинаційну тисячу": головні новини 2 грудня

Верховна Рада схвалила бюджет-2022. Бойовики вбили 22-річного українського захисника Валерія Геровкіна. Рада підтримала виділення грошей на "вакцинаційну тисячу". Зеленський вніс у Раду законопроєкт про подвійне громадянство. Суд виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова. Такими були головні новини 2 грудня.

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Парламент ухвалив бюджет-2022

Джерело: 24 канал

Верховна Рада остаточно підтримала проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік – "за" проголосувало 268 нардепів. Розглядати документ почали ще 20 жовтня, однак в цілому його схвалили 2 грудня.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що про суттєві зміни у бюджеті. Зокрема Кабмін збільшив доходи та витрати держбюджету до другого читання законопроєкту.

Пріоритети залишились ті самі – зростання зарплат медиків, забезпечення житлом учасників АТО, збільшення стипендій, цифровізація,

– мовиться у повідомленні.

Головні цифри Держбюджету-2022:

прогноз номінального ВВП – 5 трильйонів 368,7 мільярда гривень, його реальне зростання – на рівні – 3,8%;

індекс споживчих цін – 106,2%;

доходи – у сумі 1 трильйон 332,4 мільярда гривень;

видатки – у сумі 1 трильйон 497 мільярда гривень;

повернення кредитів – у сумі 10,28 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 8%);

надання кредитів – у сумі 23,74 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 57,9%);

граничний обсяг дефіциту – 188,798 мільярда.

Зростуть доходи

Надходження від рентних платежів становитимуть 71,25 мільярда гривень. Зокрема, зростання рент від видобування природного газу та нафти передбачено на 24 мільярди гривень, податку на прибуток підприємства – 21 мільярд, вітчизняного ПДВ – на 13 мільярдів, імпортного ПДВ – на 6,5 мільярда, акцизного податку – 2,7 мільярда, екологічного податку – на 1,7 мільярда.

Зміняться видатки

Сергій Марченко розповів, що зростуть видатки на:

інфраструктуру, адже туди додатково хочуть виділити 25 мільярдів гривень;

зарплати медикам – 2,1 мільярда;

закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА – 300 мільйонів гривень;

освіту й науку – 2 мільярди;

соціальну підтримку через карантин – 3 мільярди;

фізичну культуру й спорт – 1 мільярд;

цифровізацію – 1,9 мільярда;

розвиток окремих галузей економіки – 8 мільярдів;

витрати на нацбезпеку та оборону підвищили на 3,7 мільярда, зокрема, на Збройні сили України – 2,5 мільярда;

реконструкцію культурних пам'яток – 1,7 мільярда;

кіно – 1 мільярд;

підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення – 416 мільйонів;

держапарат – наприклад, Верховна Рада отримає додатково 83,9 мільйона фінансування, Держуправління справами – 23,7 мільйона, з них на Офіс Президента 12,5 мільйона.

За 2 тижні уряд має визначитись щодо частково врахованих пропозицій нардепів та додатково опрацювати відхилені.

Денис Шмигаль повідомив, що проєкт бюджету на 2022 рік передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

Показники держбюджету:

Медична галузь – 197,2 мільярда гривень;

Освіта – 185,6 мільярда гривень;

Пенсійний фонд – 531 мільярд гривень;

Соціальний захист – 320 мільярдів гривень;

Оборона – 319,4 мільярда гривень;

Культура – 13,5 мільярда гривень;

Спорт – 11,3 мільярда гривень;

Будівництво доріг – 124 мільярди гривень.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара – 28,6 гривні за долар. А наприкінці року курс становитиме 28,7.

Пріоритетні напрямки Держбюджету / Скриншот з трансляції засідання Кабміну



Основні макропоказники / Скриншот з трансляції засідання Кабміну​

Основні цифри Держбюджету / Скриншоти з трансляції засідання уряду



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

На Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін

Джерело: фейсбук 93-ої ОМБр "Холодний Яр"

Російські найманці 1 грудня смертельно поранили українського захисника біля Новотроїцького. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту. У бригаді 2 грудня повідомили, що внаслідок обстрілу окупантів загинув 22-річний Валерій Геровкін.

1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер,

– йдеться у повідомленні.

Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній. Відомо, що Валерій Геровкін народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту.



На Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін / Фото з фейсбуку 93-ої ОМБр Холодний Яр

До лав Збройних сил України вступив у вересні 2020 року. У 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" піхотинець служив приблизно рік. Товариші називали його "Гера". Це була його перша ротація в ООС.

Товариші розповіли, що загиблий захисник мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання. У нього була кохана дівчина. Побратими згадують його як позитивного, працьовитого та розумного хлопця, який завжди приходив на допомогу своїм побратимам.

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За минулу добу, 1 грудня, проросійські бойовики 4 рази порушили тишу. Вони смертельно поранили бійця ООС.

У цей же день окупанти дистанційно замінували Мар'їнку. Через це 41-річний місцевий житель отримав осколкове поранення.

Від початку доби 2 грудня окупанти вже 4 рази зривали "тишу", двічі гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїна госпіталізували, він у задовільному стані.

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Рада підтримала виділення грошей на "вакцинаційну тисячу"

Джерело: 24 канал

Верховна Рада України 2 грудня остаточно підтримала виділення коштів на виплати вакцинованим українцям. Рішення підтримали 253 нардепи.

Загалом сума виділена на підтримку цієї програми становить 5 мільярдів гривень, замість раніше запропонованих 3 мільярдів. Крім того, на боротьбу з пандемією COVID-19 виділили окремо 2,2 мільярда гривень.

Мовиться про анонсовану президентом 1 тисячу гривень усім українцям, які пройшли повний курс імунізації від COVID-19, тобто отримали 2 дози вакцини. Відомо, що ці гроші можна буде через додаток Дія витратити на купівлю абонементу в спортзал чи басейн, на похід в кіно, купівлю книг чи квитків на внутрішні залізничні та авіарейси. Стартує програма 19 грудня.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про подвійне громадянство

У цей же день прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що у зв'язку з очікуванням великої кількості звернень, ухвалили рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям до 8 мільярдів гривень

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський заявив, що в світі є 65 мільйонів українців. Саме тому президент вніс як невідкладний на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство.

Як розповів Зеленський, вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України.

Сьогодні (1 грудня – 24 канал) я вношу відповідний законопроєкт на розгляд. Нас 65 мільйонів,

– наголосив президент.

Згодом з'явився текст законопроєкту, що передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Однак у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни.

Крім того, для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, відмова від попереднього потрібна у випадку, якщо Кабінет Міністрів вніс країну, звідки приїхала особа, до переліку держав міграційного ризику.

Також втрати громадянства України, згідно з документом, можливе у випадках, якщо іноземець з множинним громадянством:

у тому числі й українським, використовує документи інших країн на території України й становить загрозу національній безпеці;

на момент отримання громадянства проходив військову службу в армії країни, яку в україні визнали державою-агресором чи державою-окупантом.

Суд виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це нормальна практика для західних країн . Проте додав, що для нього неприпустимим є подвійне громадянство з країною-агресором.

Джерело: 24 канал

Шевченківський суд ухвалив вироки щодо двох обвинувачених у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в Києві:

обвинуваченого Ярослава Тарасенка визнали винним у сприянні умисному вбивству – його засудили до 12 років ув'язнення;

іншого Олександра Лося – виправдали.

Зокрема, за даними слідства, Тарасенко підвозив кілера до місця вбивства в Києві. Лось же, за версією слідства, допомагав організаторам вбивства, а також вів зовнішнє спостереження за жертвою. Вироки у справі виносила колегія присяжних.

Виданню УНН прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що "одного з обвинувачених, який за даними слідства підвозив на автомобілі виконавця, засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Коротко про вбивство Вороненкова в Києві