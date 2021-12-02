Парламент ухвалив бюджет-2022, Рада підтримала "вакцинаційну тисячу": головні новини 2 грудня
Джерело:24 канал
Верховна Рада схвалила бюджет-2022. Бойовики вбили 22-річного українського захисника Валерія Геровкіна. Рада підтримала виділення грошей на "вакцинаційну тисячу". Зеленський вніс у Раду законопроєкт про подвійне громадянство. Суд виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова. Такими були головні новини 2 грудня.
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Парламент ухвалив бюджет-2022
Джерело: 24 канал
Верховна Рада остаточно підтримала проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік – "за" проголосувало 268 нардепів. Розглядати документ почали ще 20 жовтня, однак в цілому його схвалили 2 грудня.
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що про суттєві зміни у бюджеті. Зокрема Кабмін збільшив доходи та витрати держбюджету до другого читання законопроєкту.
Пріоритети залишились ті самі – зростання зарплат медиків, забезпечення житлом учасників АТО, збільшення стипендій, цифровізація,
– мовиться у повідомленні.
Головні цифри Держбюджету-2022:
- прогноз номінального ВВП – 5 трильйонів 368,7 мільярда гривень, його реальне зростання – на рівні – 3,8%;
- індекс споживчих цін – 106,2%;
- доходи – у сумі 1 трильйон 332,4 мільярда гривень;
- видатки – у сумі 1 трильйон 497 мільярда гривень;
- повернення кредитів – у сумі 10,28 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 8%);
- надання кредитів – у сумі 23,74 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 57,9%);
- граничний обсяг дефіциту – 188,798 мільярда.
Зростуть доходи
Надходження від рентних платежів становитимуть 71,25 мільярда гривень. Зокрема, зростання рент від видобування природного газу та нафти передбачено на 24 мільярди гривень, податку на прибуток підприємства – 21 мільярд, вітчизняного ПДВ – на 13 мільярдів, імпортного ПДВ – на 6,5 мільярда, акцизного податку – 2,7 мільярда, екологічного податку – на 1,7 мільярда.
Зміняться видатки
Сергій Марченко розповів, що зростуть видатки на:
- інфраструктуру, адже туди додатково хочуть виділити 25 мільярдів гривень;
- зарплати медикам – 2,1 мільярда;
- закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА – 300 мільйонів гривень;
- освіту й науку – 2 мільярди;
- соціальну підтримку через карантин – 3 мільярди;
- фізичну культуру й спорт – 1 мільярд;
- цифровізацію – 1,9 мільярда;
- розвиток окремих галузей економіки – 8 мільярдів;
- витрати на нацбезпеку та оборону підвищили на 3,7 мільярда, зокрема, на Збройні сили України – 2,5 мільярда;
- реконструкцію культурних пам'яток – 1,7 мільярда;
- кіно – 1 мільярд;
- підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення – 416 мільйонів;
- держапарат – наприклад, Верховна Рада отримає додатково 83,9 мільйона фінансування, Держуправління справами – 23,7 мільйона, з них на Офіс Президента 12,5 мільйона.
Денис Шмигаль повідомив, що проєкт бюджету на 2022 рік передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.
Показники держбюджету:
- Медична галузь – 197,2 мільярда гривень;
- Освіта – 185,6 мільярда гривень;
- Пенсійний фонд – 531 мільярд гривень;
- Соціальний захист – 320 мільярдів гривень;
- Оборона – 319,4 мільярда гривень;
- Культура – 13,5 мільярда гривень;
- Спорт – 11,3 мільярда гривень;
- Будівництво доріг – 124 мільярди гривень.
Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара – 28,6 гривні за долар. А наприкінці року курс становитиме 28,7.
Пріоритетні напрямки Держбюджету / Скриншот з трансляції засідання Кабміну
Основні макропоказники / Скриншот з трансляції засідання Кабміну
Основні цифри Держбюджету / Скриншоти з трансляції засідання уряду
Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу
На Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін
Джерело: фейсбук 93-ої ОМБр "Холодний Яр"
Російські найманці 1 грудня смертельно поранили українського захисника біля Новотроїцького. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту. У бригаді 2 грудня повідомили, що внаслідок обстрілу окупантів загинув 22-річний Валерій Геровкін.
1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер,
– йдеться у повідомленні.
Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній. Відомо, що Валерій Геровкін народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту.
На Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін / Фото з фейсбуку 93-ої ОМБр Холодний Яр
До лав Збройних сил України вступив у вересні 2020 року. У 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" піхотинець служив приблизно рік. Товариші називали його "Гера". Це була його перша ротація в ООС.
Товариші розповіли, що загиблий захисник мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання. У нього була кохана дівчина. Побратими згадують його як позитивного, працьовитого та розумного хлопця, який завжди приходив на допомогу своїм побратимам.
Війна на Донбасі: останні новини
- За минулу добу, 1 грудня, проросійські бойовики 4 рази порушили тишу. Вони смертельно поранили бійця ООС.
- У цей же день окупанти дистанційно замінували Мар'їнку. Через це 41-річний місцевий житель отримав осколкове поранення.
- Від початку доби 2 грудня окупанти вже 4 рази зривали "тишу", двічі гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї.
- Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїна госпіталізували, він у задовільному стані.
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Рада підтримала виділення грошей на "вакцинаційну тисячу"
Джерело: 24 канал
Верховна Рада України 2 грудня остаточно підтримала виділення коштів на виплати вакцинованим українцям. Рішення підтримали 253 нардепи.
Загалом сума виділена на підтримку цієї програми становить 5 мільярдів гривень, замість раніше запропонованих 3 мільярдів. Крім того, на боротьбу з пандемією COVID-19 виділили окремо 2,2 мільярда гривень.
Мовиться про анонсовану президентом 1 тисячу гривень усім українцям, які пройшли повний курс імунізації від COVID-19, тобто отримали 2 дози вакцини. Відомо, що ці гроші можна буде через додаток Дія витратити на купівлю абонементу в спортзал чи басейн, на похід в кіно, купівлю книг чи квитків на внутрішні залізничні та авіарейси. Стартує програма 19 грудня.Зверніть увагу! У цей же день прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що у зв'язку з очікуванням великої кількості звернень, ухвалили рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям до 8 мільярдів гривень.
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про подвійне громадянство
Джерело: 24 канал
Володимир Зеленський заявив, що в світі є 65 мільйонів українців. Саме тому президент вніс як невідкладний на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство.
Як розповів Зеленський, вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України.
Сьогодні (1 грудня – 24 канал) я вношу відповідний законопроєкт на розгляд. Нас 65 мільйонів,
– наголосив президент.
Згодом з'явився текст законопроєкту, що передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Однак у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни.
Крім того, для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, відмова від попереднього потрібна у випадку, якщо Кабінет Міністрів вніс країну, звідки приїхала особа, до переліку держав міграційного ризику.
Також втрати громадянства України, згідно з документом, можливе у випадках, якщо іноземець з множинним громадянством:
- у тому числі й українським, використовує документи інших країн на території України й становить загрозу національній безпеці;
- на момент отримання громадянства проходив військову службу в армії країни, яку в україні визнали державою-агресором чи державою-окупантом.
Суд виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова
Джерело: 24 канал
Шевченківський суд ухвалив вироки щодо двох обвинувачених у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в Києві:
- обвинуваченого Ярослава Тарасенка визнали винним у сприянні умисному вбивству – його засудили до 12 років ув'язнення;
- іншого Олександра Лося – виправдали.
Зокрема, за даними слідства, Тарасенко підвозив кілера до місця вбивства в Києві. Лось же, за версією слідства, допомагав організаторам вбивства, а також вів зовнішнє спостереження за жертвою. Вироки у справі виносила колегія присяжних.
Виданню УНН прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що "одного з обвинувачених, який за даними слідства підвозив на автомобілі виконавця, засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна".Важливо! Речниця прокуратури Києва Надія Максимець розповіла, що по другому фігуранту, який виправданий, будуть подавати апеляцію.
Коротко про вбивство Вороненкова в Києві
- Денис Вороненков був депутатом Держдуми від "Комуністичної партії Росії". У 2016 році разом з дружиною переїхав до України та був основним свідком у справі про державну зраду Віктора Януковича при окупації Росією Криму.
- У березні 2017 року Вороненкова смертельно поранили в Києві. Стріляв у нього доброволець батальйону "Донбас" Павло Паршов. Останнього на місці злочину застрелив охоронець політика. Паршов згодом помер у лікарні.
- Також слідство встановило двох підозрюваних у злочині. Зокрема влітку того ж року поліція затримала чоловіка, який стежив за потерпілим та водія, який підвозив виконавця до місця злочину. Мовиться про Тарасенка та Лося. Ще у травні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування.
- 1 грудня 2021 року завершились дебати у справі. Прокурор попросив суд визнати 2 обвинувачених винними та покарати ув'язненням на 12 років. Натомість обвинувачені свою вину не визнають.