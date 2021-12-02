Про оскарження вироку у коментарі виданню розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

До теми Суд виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова

Прокурори оскаржуватимуть вирок фігуранту

По другому фігуранту, який виправданий, будемо подавати апеляцію,

– зазначила Максимець.

Мовиться про Олександра Лося.

Нагадаємо, 2 грудня відбулося оголошення вироків підозрюваним у вбивстві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова у Києві. Лося суд виправдав. Натомість іншого обвинуваченого – Ярослава Тарасенка – визнали винним у сприянні умисному вбивству. За це фігуранта справи засудили до 12 років ув'язнення.

Тарасенко підвозив кілера до місця вбивства. Лось же, за версією слідства, допомагав організаторам вбивства, а також вів зовнішнє спостереження за жертвою.

Вбивство Вороненкова та розслідування: що відомо