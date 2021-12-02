Об обжаловании приговора в комментарии изданию рассказала представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Прокуроры будут оспаривать приговор фигуранту

По второму оправданному фигуранту будем подавать апелляцию,

– отметила Максимец.

Речь идет об Александре Лосе.

Напомним, 2 декабря состоялось оглашение приговоров подозреваемым в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Лося суд оправдал. В то же время другого обвиняемого – Ярослава Тарасенко – признали виновным в содействии умышленному убийству. За это фигуранта дела приговорили к 12 годам тюрьмы.

Тарасенко подвозил киллера к месту убийства. Лось, по версии следствия, помогал организаторам убийства, а также вел внешнее наблюдение за жертвой.

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