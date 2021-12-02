Об обжаловании приговора в комментарии изданию рассказала представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец.
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Прокуроры будут оспаривать приговор фигуранту
По второму оправданному фигуранту будем подавать апелляцию,
– отметила Максимец.
Речь идет об Александре Лосе.
Напомним, 2 декабря состоялось оглашение приговоров подозреваемым в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Лося суд оправдал. В то же время другого обвиняемого – Ярослава Тарасенко – признали виновным в содействии умышленному убийству. За это фигуранта дела приговорили к 12 годам тюрьмы.
Тарасенко подвозил киллера к месту убийства. Лось, по версии следствия, помогал организаторам убийства, а также вел внешнее наблюдение за жертвой.
Убийство Вороненкова и расследование: что известно
- Денис Вороненков был депутатом российской Госдумы от "Коммунистической партии России". В 2016 году вместе с женой переехал в Украину. Являлся основным свидетелем по делу о государственной измене Виктора Януковича при оккупации Россией Крыма.
- В марте 2017 года в Киеве в Вороненкова стреляли. В непосредственного исполнителя убийства выстрелил охранник экс-депутата, впоследствии тот скончался в больнице.
- Летом того же года правоохранители задержали двух подозреваемых – мужчину, который осуществлял слежку, а также водителя, подвозившего исполнителя к месту преступления.
- В мае 2018 года завершили досудебное расследование.
- А 29 ноября суд закончил дебаты по делу об убийстве экс-депутата и ушел в совещательную комнату.