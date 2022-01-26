Кремль хоче офіційно надати зброю бойовикам на Донбасі: головне з новин 26 січня

США бачать ознаки того, що Росія нападе на Україну до середини лютого. У Кремлі офіційно заявили, що даватимуть зброю бойовикам на Донбасі. США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки. Українці на 2 доби застрягли за кордоном через негоду у Стамбулі. Такими були головні новини 26 січня.

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США бачать ознаки того, що Росія нападе на Україну до середини лютого

Джерело: 24 канал

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман під час онлайн-дискусії Yalta European Strategy заявила, що Вашингтон бачить ознаки того, що Москва застосує силу проти України до середини лютого. Водночас США заявили, що Захід готовий реагувати на різні сценарії. Проте додала, що напад Росії на Україну зруйнує всі принципи міжнародної безпеки.

Це не можна залишити безкарним. Ми також розглядаємо сценарії гібридної атаки. Для Росії мають бути наслідки,

– сказала заступниця держсекретаря США.

Венді Шерман пояснила, що ніхто не знає, що у Володимира Путіна в голові. Натомість додала, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор у Пекіні, і президент Путін буде на ній присутній. Це може вплинути на ухвалення ним рішень.

Кремль офіційно планує надавати зброю бойовикам

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Джерело: "РИА Новости"

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія планує офіційно надати зброю бойовикам з Донбасу. Москва планує такі дії нібито тому, що Київ, мовляв, "не виконує" мінські домовленості.

Коли Україна надасть особливий статус Донбасу, всі питання відпадуть (щодо постачання зброї – 24 канал),

– сказав Лавров.

Варто згадати, що з початку війни на Донбасі Кремль постачає окупантам зброю, проте не визнає це офіційно.

До речі, після цього, 26 січня, пропутінська партія "Єдина Росія" заявила, що офіційно просить Кремль постачати зброю бойовикам на Донбасі.

США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"

Джерело: МЗС Росії

Посол США в Росії Джон Салліван 26 січня привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки". У російському МЗС пояснили, що оприлюднювати їх не планують. Таку ж позицію оприлюднив Ентоні Блінкен.

Проте Державний секретар США заявив, що відповідь США включає:

серйозний дипломатичний шлях, якщо Москва його обере;

занепокоєння США та наших союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку;

принципову та прагматичну оцінку занепокоєнь, які підняла Росія, та наші пропозиції у сферах, у яких сторони можуть знайти спільну мову.

Вони включають суверенітет України та її територіальну цілісність і право держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення позицій в Україні, а також заходи для збільшення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі,

– заявив Блінкен.

Держсекретар США пояснив, що відповіді США на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки були узгоджені з союзниками та Україною.

Політик запевнив, що країна не відмовиться від принципу "відкритих дверей НАТО". Саме цього вимагав Кремль у "гарантіях безпеки". Попри це, Ентоні Блінкен пояснив, що США:

йтимуть дипломатичним шляхом у питаннях вирішення конфлікту;

координують з європейськими партнерами питання щодо запровадження санкції проти Росії;

готові до будь-яких дій Росії.

Окрім того, Ентоні Блінкен пояснив, що американське посольство в Києві надалі продовжує працювати, натомість пропозиція влади американцям покинути Україну не значить 100-відсоткову впевненість в повномасштабному вторгненні Росії.

Коротко про "гарантії безпеки" Кремля

У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО. У них Кремль вимагав, щоб Альянс припинив розширення у Східній Європі та гарантував, що не прийме Україну.

Відразу президент США Джо Байден заявив, що ніхто не може диктувати Альянсу, кому ставати його членами. Згодом цю позицію підтвердили у НАТО.

10 січня щодо "гарантій безпеки" відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – з ОБСЄ та Кремлем. Після них у Росії знову почали бідкатись, що Штати не дали письмових відповідей на ці "гарантії" та зажадали їх.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки".

Українці на 2 доби застрягли за кордоном через негоду у Стамбулі: яка ситуація зараз

Джерело: 24 канал

Українці застрягли за кордоном через сильний снігопад у Стамбулі 24 січня. Одні в аеропорту Стамбулі. Літак інших, що летів з Києва, приземлився в болгарському місті Бургас. 26 січня компанія-перевізник SkyUp пояснила, що люди прибудуть до місця призначення найближчим часом.

Сьогодні (мовиться про 26 січня – 24 канал) всі пасажири, які через негоду у Туреччині застрягли в аеропорту Стамбула та у Бургасі, прибудуть до пунктів призначення,

– повідомили в компанії.

Там також додали, що рейс:

PQ491А Київ – Стамбул вже прибув у Стамбул із Бургаса;

PQ492А Стамбул – Київ о 17.00 за стамбульським часом вилетів у Київ.

Попередньо відомо, що через снігопад аеропорт Стамбула скасував усі рейси, транспортний рух теж паралізувало. Пасажири не змогли доїхати навіть до готелів, адже негода замела всі траси. Людей нагодували. Як тільки дороги прочистили, їх доправили в готель.



Роботу аеропорту Стамбула заблокував снігопад / Фото з твітеру İGA Istanbul Airport

Натомість пасажирів, літак з якими не зміг приземлитись у Стамбулі та здійснив посадку в болгарському Бургасі, нагодували. Тих, які мали документи для перетину болгарського кордону, доправили у готелі.

Коротко про затримку рейсів через негоду в Стамбулі