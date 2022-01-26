Кремль хочет официально предоставить оружие боевикам на Донбассе: главное из новостей 26 января

США видят признаки того, что Россия нападет на Украину до середины февраля. В Кремле официально заявили, что будут давать оружие боевикам на Донбассе. США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности". Украинцы на 2 суток застряли за границей из-за непогоды в Стамбуле. Таковы были главные новости 26 января.

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США видят признаки того, что Россия нападет на Украину до середины февраля

Источник: 24 канал

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время онлайн-дискуссии Yalta European Strategy заявила, что Вашингтон видит признаки того, что Москва применит силу против Украины до середины февраля. В то же время США заявили, что Запад готов реагировать на различные сценарии. Однако добавила, что нападение России на Украину разрушит все принципы международной безопасности.

Это нельзя оставить безнаказанным. Мы также рассматриваем сценарии гибридной атаки. Для России должны быть последствия,

– сказала заместитель госсекретаря США.

Венди Шерман объяснила, что никто не знает, что у Владимира Путина в голове. В то же время добавила, что 4 февраля состоится церемония открытия Олимпийских Игр в Пекине, и президент Путин будет на ней присутствовать. Это может повлиять на принятие им решений.

Кремль официально планирует предоставлять оружие боевикам

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Источник: "РИА Новости"

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия планирует официально предоставить оружие боевикам из Донбасса. Москва планирует такие действия якобы потому, что Киев, мол, "не выполняет" минские договоренности.

Когда Украина предоставит особый статус Донбассу, все вопросы отпадут (по поставкам оружия – 24 канал),

– сказал Лавров.

Стоит вспомнить, что с начала войны на Донбассе Кремль поставляет оккупантам оружие, однако не признает это официально.

Кстати, после этого, 26 января, пропутинская партия "Единая Россия" заявила, что официально просит Кремль поставлять оружие боевикам на Донбассе.

США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности"

Источник: МИД России

Посол США в России Джон Салливан 26 января привез в Москву письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности". В российском МИД пояснили, что обнародовать их не планируют. Такую же позицию обнародовал Энтони Блинкен.

Однако Государственный секретарь США заявил, что ответ США включает:

серьезный дипломатический путь, если Москва его изберет;

беспокойство США и наших союзников и партнеров относительно действий России, подрывающих безопасность;

принципиальную и прагматическую оценку беспокойств, поднятых Россией, и наши предложения в сферах, в которых стороны могут найти общий язык.

Они включают суверенитет Украины и ее территориальную целостность и право государств выбирать их собственные договоры безопасности и союзы. Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры по увеличению доверия по военным учениям и маневрам в Европе,

– заявил Блинкен.

Госсекретарь США пояснил, что ответы США на предложения России по гарантиям безопасности были согласованы с союзниками и Украиной.

Политик заверил, что страна не откажется от принципа "открытой двери НАТО". Именно этого требовал Кремль в "гарантиях безопасности". Несмотря на это, Энтони Блинкен объяснил, что США:

будут идти дипломатическим путем в вопросах разрешения конфликта;

координируют с европейскими партнерами вопрос о введении санкции против России;

готовы к любым действиям России.

Кроме того, Энтони Блинкен объяснил, что американское посольство в Киеве продолжает работать, вместо этого предложение власти американцам покинуть Украину не значит 100-процентную уверенность в полномасштабном вторжении России.

Коротко о "гарантиях безопасности" Кремля

В декабре 2021 года в российском МИДе обнародовали так называемые "гарантии безопасности" к НАТО. В них Кремль требовал, чтобы Альянс прекратил расширение в Восточной Европе и гарантировал, что не примет Украину.

Президент США Джо Байден сразу заявил, что никто не может диктовать Альянсу, кому становиться его членами. Впоследствии эту позицию подтвердили в НАТО.

10 января по "гарантиям безопасности" состоялись переговоры между США и Россией, 12 января – между НАТО и Россией, 13 января – с ОБСЕ и Кремлем. После них в России снова начали жаловаться, что Штаты не дали письменных ответов на эти "гарантии" и потребовали их.

26 января посол США в России Джон Салливан привез в Москву письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности".

Украинцы на 2 суток застряли за границей из-за непогоды в Стамбуле: какова ситуация сейчас

Источник: 24 канал

Украинцы застряли за границей из-за сильного снегопада в Стамбуле 24 января. Одни в аэропорту Стамбула. Самолет других, летевший из Киева, приземлился в болгарском городе Бургас. 26 января компания-перевозчик SkyUp пояснила, что люди прибудут к месту назначения в ближайшее время.

Сегодня (речь идет о 26 января – 24 канал) все пассажиры, которые из-за непогоды в Турции застряли в аэропорту Стамбула и в Бургасе, прибудут в пункты назначения,

– сообщили в компании.

Там также добавили, что рейс:

PQ491А Киев – Стамбул уже прибыл в Стамбул из Бургаса;

PQ492А Стамбул – Киев в 17:00 по стамбульскому времени вылетел в Киев.

Предварительно известно, что из-за снегопада аэропорт Стамбула отменил все рейсы, транспортное движение тоже парализовало. Пассажиры не смогли доехать даже до отелей, ведь непогода замела все трассы. Людей накормили. Как только дороги расчистили, их доставили в отель.



Работу аэропорта Стамбула заблокировал снегопад / Фото из твитера IGA Istanbul Airport

В то же время пассажиров, самолет с которыми не смог приземлиться в Стамбуле и совершил посадку в болгарском Бургасе, накормили. Тех, у кого были документы для пересечения болгарской границы, доставили в отели.

Коротко о задержке рейсов из-за непогоды в Стамбуле