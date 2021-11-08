Заворушення на польсько-білоруському кордоні, евакуація Саакашвілі: головні новини 8 листопада

Нелегальні мігранти продовжують штурмувати білорусько-польський кордон. Саакашвілі терміново забрали з в'язниці на вертольоті. У Києві затримали нападника, який через мову вбив чемпіона з джиу-джитсу. В Україні набула чинності постанова, згідно з якою українців без щеплення відсторонять від роботи. Такими були головні новини 8 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі

Джерело: 24 канал

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з Білорусі рушила до кордону з Польщею. За інформацією голови Служби охорони держкордону Польщі, на кордоні перебувають від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів. З іншого боку кордон охороняють 12 тисяч польських військових.

Що мігранти роблять на кордоні

Білоруська Держприкордонслужба заявила, що люди роблять це через нібито байдужість польської влади. Річ у тім, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.

Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами. Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.

Мігранти налаштовані радикально

Надвечір ситуація на кордоні загострилася. Нелегальні мігранти почали ставити намети та палити багаття. Ближче до вечора люди облаштували собі нічліг. Вони розставили намети прямо біля кордону.

Вони не залишають надії прорватися крізь кордон. Спершу вони шматочками вирізали колючий дріт, а згодом застосували лопати. Аби зупинити відчайдухів, до кордону спрямували антитерористичні підрозділи Польщі. У країні не виключають загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Мігранти облаштували намети на кордоні: дивіться відео

Евакуація Саакашвілі до лікарні

Джерело: Інтерфакс-Україна

Ув'язненого Міхеіла Саакашвілі терміново забрали з в'язниці у Руставі на гелікоптері. Певний час місцерозташування експрезидента Грузії було невідоме. Одні джерела стверджують, що політика перевезли до лікарні, а інші заявляють, що його викрали.

Згодом грузинська влада таки пояснила, що ув'язненого політика доставили у тюремну лікарню в Тбілісі. Кохана політика, українська нардепка Єлизавета Ясько, називає цю лікарню "найнебезпечнішим для нього місцем".

Цікаво Саакашвілі терміново забрали з в'язниці на вертольоті: відео з місця події

У заяві пенітенціарної служби відзначили, що Саакашвілі перевезли, "аби уникнути погіршення стану здоров'я та у зв'язку з небезпекою, що зросла". Тепер він перебуває у лікарні Глданської в'язниці. На це вже відреагувала "слуга народу" Єлизавета Ясько, з якою політик перебуває у романтичних стосунках.

Попри заяви консиліуму лікарів, грузинського та українського обмудсменів, позиції України, його перевели в найнебезпечніше місце для його життя – Глдані,

– наголосила вона.

Влада країни боїться Саакашвілі

Член політичної ради партії "Єдиний національний рух" Грузії Гіоргі Барамідзе в ефірі 24 каналу сказав, що лада Грузії намагається сховати від людей Міхеіла Саакашвілі. Адже верхівка країни боїться політика.

Що відомо про стан Саакашвілі? Колишній президент Грузії голодує вже 39 днів. За цей час його здоров'я похитнулося і він почувається все гірше. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Саакашвілі Колишній президент Грузії голодує вже 39 днів. За цей час його здоров'я похитнулося і він почувається все гірше. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Саакашвілі відмовився з 6 листопада від вітамінів , ліків і підтримувальних препаратів. Їх політик повинен був приймати, аби запобігти летальному випадку.

Як Саакашвілі опинився у в'язниці

Міхеіл Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон.

Сам політик називає їх політичними та не визнає своєї провини. У день ув'язнення він оголосив голодування. Його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Затримання нападника, який вбив чемпіона з джиу-джитсу

Джерело: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві чемпіона з джиу-джитсу Миколи Балабатька. Нападником виявився 27-річний місцевий мешканець. У підозрюваного вилучили речовий доказ – ніж зі слідами крові.

Дарницький районний суд столиці вже обрав йому запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує ув'язнення від 7 до 15 років.

Правоохоронці з'ясували, що у результаті раптового конфлікту двох перехожих, один з них вдарив опонента ножем у груди,

– мовиться у повідомленні.

Наразі поліцейські проводять досудове розслідування. Вони встановлюють всі обставини та причини злочину.

Що відомо про трагедію

У Києві на Позняках ножем у серце вбили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатька, який родом з Кирилівки.

Батько Миколи заявив, що конфлікт між його сином та нападником виник нібито через мову. Чоловік був п'яним та почав сваритися з Миколою через те, що той говорив українською.

Сварка продовжилася на вулиці, де нападник смертельно поранив Миколу Балабатька ножем у серце. Хлопець загинув на місці.

Відсторонення від роботи невакцинованих

Джерело: МОЗ України

З 8 листопада в Україні набула чинності постанова Кабміну про обов'язкову імунізацію деяких верств населення. Відповідно до неї, усіх невакцинованих держслужбовців і вчителів усунуть від роботи без збереження зарплати. Уникнути звільнення допоможе:

сертифікат про вакцинацію проти COVID-19,

довідка про протипоказання до щеплення.

Про які професії мовиться

Відповідно до наказу обов'язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Тож керівники органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, а також закладів освіти з 8 листопада зобов'язані відстороняти від роботи нещеплених працівників. Невакцинованих працівників усувають наказом чи розпорядженням керівника та сповіщають їх про це. Після першого щеплення працівник може повернутися до виконання обов'язків.

Чи можна працювати без щеплення

Тільки за наявності протипоказань. Згідно з рекомендаціями МОЗ, вакцинацію слід перенести у таких випадках:

гостре захворювання із температурою вище 38,5°C – варто відкласти вакцинацію на 14 днів;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії);

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб – крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити незалежно від отримання антиковідної вакцини (в інших випадках вакцинація COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб);

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA) – вакцинація має бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA.

До теми У МОЗ хочуть розширити перелік професій для обов'язкового щеплення проти COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що попри те, що в Україні зберігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19, показник госпіталізації нормалізується. Наразі він тримається на рівні 34,3 – 34,5 тисячі хворих на тиждень.

Більше про ситуацію з COVID-19 в Україні: головне

Наразі 17 областей України перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з червоної зони.

У Києві зберігається тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності забезпечення стабільного постачання кисню у столичні лікарні.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В Україну йде похолодання

Джерело: Укргідрометцентр

Найближчими днями в Україні варто очікувати суттєвого зниження температури. У деяких регіонах прогнозують нічні морози до -6 градусів. У більшості областей 9 листопада синоптики прогнозують прохолодну, але сонячну погоду. Однак на Півдні та Сході де-не-де можуть падати невеликі дощі.

У середу, 10 листопада, по всій території України світитиме сонце, але температура повітря суттєво знизиться. Відтак, до +11 градусів прогнозують тільки на Закарпатті. У решті областей стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів. Уночі вдарять морози: на Буковині, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині та Чернігівщині до -6 градусів.



Погода в Україні 10 листопада / Дані Укргідрометцентру