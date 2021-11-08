Беспорядки на польско-белорусской границе, эвакуация Саакашвили: главные новости 8 ноября

Нелегальные мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу. Саакашвили срочно забрали из тюрьмы на вертолете. В Киеве задержали нападающего, который из-за языка убил чемпиона по джиу-джитсу. В Украине вступило в силу постановление, согласно которому украинцев без прививки отстранят от работы. Такими были главные новости 8 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Мигранты на границе Польши и Беларуси

Источник: 24 канал

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей. По информации главы Службы охраны госграницы Польши, на границе находятся от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов. С другой стороны границу охраняют 12 тысяч польских военных.

Что мигранты делают на границе

Белорусская Госпогранслужба заявила, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей. Дело в том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с лета 2021 года занимается разжиганием нового миграционного кризиса в ЕС.

Европейский Союз обвиняет белорусские власти в том, что они сознательно принимают мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляют их пешком к границе с европейскими странами. Сначала мигрантов направляли к границе Литвы, но теперь поток сместился в сторону Польши.

Мигранты настроены радикально

К вечеру ситуация на границе обострилась. Нелегальные мигранты начали ставить палатки и жечь костры. Ближе к вечеру люди обустроили себе ночлег. Они расставили палатки прямо у границы.

Они не оставляют надежды прорваться через границу. Сначала они кусочками вырезали колючую проволоку, а затем применили лопаты. Чтобы остановить смельчаков, к границе направили антитеррористические подразделения Польши. В стране не исключают обострения ситуации на границе с Беларусью.

Мигранты обустроили палатки на границе: смотрите видео

Эвакуация Саакашвили в больницу

Источник: Интерфакс-Украина

Заключенного Михеила Саакашвили срочно забрали из тюрьмы в Рустави на вертолете. Некоторое время местонахождение экс-президента Грузии было неизвестно. Одни источники утверждают, что политика перевезли в больницу, а другие заявляют, что его похитили.

Впоследствии грузинские власти объяснили, что заключенного политика доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Возлюбленная политика, украинская нардеп Елизавета Ясько, называет эту больницу "самым опасным для него местом".

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В заявлении пенитенциарной службы отметили, что Саакашвили перевезли, "во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью". Теперь он находится в больнице Глданской тюрьмы. На это уже отреагировала "слуга народа" Елизавета Ясько, с которой политик находится в романтических отношениях.

Несмотря на заявления консилиума врачей, грузинского и украинского обмудсменов, позиции Украины, его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани,

– подчеркнула она.

Власти страны боятся Саакашвили

Член политического совета партии "Единое национальное движение" Грузии Гиорги Барамидзе в эфире 24 каналу сказал, что строй Грузии пытается скрыть от людей Михеила Саакашвили. Ведь верхушка страны боится политика.

Что известно о состоянии Саакашвили?

Бывший президент Грузии голодает уже 39 дней. За это время его здоровье пошатнулось, и он чувствует себя все хуже. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Саакашвили Бывший президент Грузии голодает уже 39 дней. За это время его здоровье пошатнулось, и он чувствует себя все хуже. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Саакашвили отказался с 6 ноября от витаминов , лекарств и поддерживающих препаратов. Их политик должен был принимать, чтобы предотвратить летальный случай.

Как Саакашвили оказался в тюрьме

Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Руставе.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу.

Сам политик называет их политическими и не признает свою вину. В день заключения он объявил голодовку. Его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Задержание нападающего, убившего чемпиона по джиу-джитсу

Источник: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько. Нападавшим оказался 27-летний местный житель. У подозреваемого изъяли вещественное доказательство – нож со следами крови.

Дарницкий районный суд столицы избрал ему меру пресечения. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога. За содеянное ему грозит заключение от 7 до 15 лет.

Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта двух прохожих, один из них ударил оппонента ножом в грудь,

– говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства и причины преступления.

Что известно о трагедии

В Киеве на Позняках ножом в сердце убили 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько, который родом из Кирилловки.

Отец Николая заявил, что конфликт между его сыном и нападавшим возник якобы из-за языка. Мужчина был пьян и начал ссориться с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском.

Ссора продолжилась на улице, где нападавший смертельно ранил Николая Балабатько ножом в сердце. Парень погиб на месте.

Отстранение от работы непривитых

Источник: Минздрав Украины

С 8 ноября в Украине вступило в силу постановление Кабмина об обязательной иммунизации некоторых слоев населения. Согласно ему, всех невакцинированных госслужащих и учителей отстранят от работы без сохранения зарплаты. Поможет избежать увольнения:

сертификат о вакцинации против COVID-19,

справка о противопоказаниях к прививке.

О каких профессиях говорится

В соответствии с приказом обязательной прививке против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Поэтому руководители органов исполнительной власти, местных госадминистраций, а также учебных заведений с 8 ноября обязаны отстранять от работы непривитых работников. Невакцинированных работников устраняют приказом или распоряжением руководителя и извещают их об этом. После первой прививки работник может вернуться к исполнению обязанностей.

Можно ли работать без прививки

Только при наличии противопоказаний. Согласно рекомендациям Минздрава, вакцинацию следует перенести в следующих случаях:

острое заболевание с температурой выше 38,5°C – стоит отложить вакцинацию на 14 дней;

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии);

введение вакцин против других инфекционных болезней – кроме инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить независимо от получения антиковидной вакцины (в других случаях вакцинация COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней);

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) – вакцинация должна быть отложена до завершения оценки пробы/IGRA.

К теме В Минздраве хотят расширить перечень профессий для обязательной прививки от COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что несмотря на то, что в Украине сохраняется тенденция к увеличению количества больных COVID-19, показатель госпитализации нормализуется. Сейчас он держится на уровне 34,3 – 34,5 тысячи больных в неделю.

Больше о ситуации с COVID-19 в Украине: главное

Сейчас 17 областей Украины находятся в красной зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может дать возможность региону одним из первых выйти из красной зоны.

В Киеве сохраняется тенденция к росту количества больных коронавирусом. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил необходимость обеспечения стабильной поставки кислорода в столичные больницы.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

В Украину идет похолодание

Источник: Укргидрометцентр

В ближайшие дни в Украине стоит ожидать существенное снижение температуры. В некоторых регионах прогнозируют ночные морозы до -6 градусов. В большинстве областей 9 ноября синоптики прогнозируют прохладную, но солнечную погоду. Однако на юге и востоке кое-где могут падать небольшие дожди.

В среду, 10 ноября, по всей территории Украины будет светить солнце, но температура воздуха существенно снизится. Следовательно, до +11 градусов прогнозируют только на Закарпатье. В остальных областях столбики термометров поднимутся до + 8 градусов. Ночью ударят морозы: на Буковине, Ровненщине, Житомирщине, Сумщине и Черниговщине до -6 градусов.



Погода в Украине 10 ноября / данные Укргидрометцентра