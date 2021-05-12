Головні новини 12 травня: Медведчук явився до прокуратури, казанського стрільця взяли під варту

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора. Казанського стрільця Ільназа Галявієва взяли під варту. Ситуація між Ізраїлем та Палестиною загострилась ще більше: бойовики ХАМАС поновили обстріли. На комунальних підприємствах Києва провели обшуки. В Україні створили бюро економічної безпеки. Такими були головні новини 12 травня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 12 травня:

Важливо Ізраїль проти палестинців: як нова ескалація відчиняє ворота пекла

Медведчук прийшов в Офіс генпрокурора

Джерело: 24 канал

Нардеп з'явився до прокуратури. Справа стосується замаху на розграбування національних ресурсів.

Медведчук пробув в Офісі генпрокурора понад 2 години, але затримувати його не стали. Він ознайомився з копією підозри. Його юрист заявив, що нібито там купа процесуальних порушень.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

У прокуратурі наголосили, що Медведчука викликали для проведення слідчих дій саме у статусі підозрюваного. Йому та адвокатам надали примірник врученої підозри.



Крім того, нардепу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Реакція Медведчука

Кум Путіна заявив, що висунуті звинувачення, мовляв, є необґрунтованими і бездоказовими.

Він запевнив, що про обшуки нібито політик почув, коли перебував з дружиною за межами Києва. Потім вони повернулись до столиці.

Він запевнив, що про обшуки нібито політик почув, коли перебував з дружиною за межами Києва. Потім вони повернулись до столиці. Аудіозаписів, які 11 травня представили на брифінгу генпрокурорка Ірина Венедіктова та глава СБУ Іван Баканов, Медведчук каже, що не чув. Однак спілкування з ексзаступником керівника Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком не заперечує.

У чому підозрюють Медведчука

Медведчука та його соратника нардепа Тараса Козака підозрюють у державній зраді. Мовиться про замах на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Підпорядковане Медведчуку підприємство "Нові проєкти" мало дозволи на розробку родовища "Глибока".

Після окупації Криму Медведчук передав всю документацію окупантам.

Крім того, політик передавав дані про ЗСУ через Козака Росії.

11 травня СБУ намагалася провести обшуки у будинку Медведчука. З обшуками теж прийшли в офіси ОПЗЖ та "Українського вибору".

Казанського стрільця взяли під варту

Джерело: Дождь

Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину у гімназії в Казані, обрали запобіжний захід. Його відправили в СІЗО на 2 місяці. Засідання відбулось у Радянському райсуді Казані.

Проти стрільця порушили кримінальну справу щодо вбивства двох та більше людей. Хлопцю загрожує довічне ув'язнення.

Галявієв визнав свою провину

Стрілець підтвердив свою вину у вбивстві 9 осіб. Водночас він заперечив, що має важкі захворювання.

За словами прокурора, стрілок вбивав людей, аби "показати свою перевагу". У залі суду вигукували до Галявієва: "ви розумієте, що ви зробили?"

Стрілянина в Казані: що відомо

У російській казанській школі зранку 11 травня сталась смертельна стрілянина.

19-річний Ільназ Галявієв, який закінчив цей навчальний заклад 4 роки тому, відкрив вогонь по людях.

У результаті загинуло 9 людей: 7 восьмикласників та 2 працівники школи.

Галявієв під час допиту називав себе Богом та казав, що всіх ненавидить.

До теми Жорстокий напад на школу у російській Казані: все, що відомо

ХАМАС поновив масові обстріли Ізраїлю

Джерело: The Time of Israel

Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС зранку поновили ракетні обстріли Ізраїлю із Сектора Гази. Сотні тисяч людей знову втікали до бомбосховищ.

Загибель мирних жителів

Через обстріли загинули 52-річний чоловік та його 16-річна донька біля міста Лод. Річ у тім, що ракета влучила у будинок та автомобіль. Мати, яка теж перебувала в машині, вижила.

Крім того, в Ізраїлі загинуло щонайменше 5 осіб. Натомість, за інформацією ЗМІ, кількість загиблих у Секторі Гази від обстрілів Ізраїлю сягнула 40 людей.

У Лоді оголосили надзвичайну ситуацію

Ситуація у Лоді – критична. Бунтівники запалюють автомобілі та синагоги. Багато людей отримали поранення. Через це Ізраїль оголосив у місті надзвичайну ситуацію.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо

Конфлікт між сторонами триває вже багато років, однак він загострився, коли ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Потім на Храмовій горі спалахнули масштабні сутички між палестинцями та поліцейськими. Постраждали щонайменше 222 людини.

10 травня бойовики ісламістського угруповання ХАМАС відправили ракети на територію Ізраїлю. У відповідь держава атакувала об'єкти Сектора Гази.

Ввечері 11 травня Палестина обстріляла Тель-Авів.

Обшуки в комунальних підприємствах Києва

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що країна продовжуватиме обстрілювати територію Сектора Гази , поки не зможе забезпечити на своїй території "повний і довгостроковий мир".

Джерело: 24 канал

У Києві продовжується серія обшуків у комунальних підприємствах. За 2 дні правоохоронці навідались у кілька місць.

Де були обшуки

Департамент соцполітики КМДА. Обшук влаштували через розслідування розкрадання 13,5 мільйонів гривень на закупівлі медичних виробів. Щодо цього відкрили справу. З'ясували, що службові особи Департаменту, ймовірно, купували засоби особистої гігієни за завищеними цінами. КП "Спецжитлофонд". Посадовців комунального підприємства підозрюють у розкраданні 10,5 мільйона гривень. "Київавтодор". Відкрили справу стосовно ухилення від сплати податків під час проведення робіт по ремонту доріг в Києві на суму понад 18 мільйонів гривень. "Київміськсвітло". Працівників цього підприємства теж підозрюють в ухилення від сплати податків. Сума – 12 мільйонів гривень. Також з обшуками завітали в КП "Київський інститут земельних відносин", а 11 травня правоохоронці обшукували "Київзеленбуд".

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В Україні створили бюро економічної безпеки

Джерело: 24 канал

Уряд проголосував за утворення Бюро економічної безпеки України під час виїзного засідання у Чернігівській області.

У проєкті постанови зазначили, що Бюро буде центральним органом виконавчої влади. Його діяльність координуватиметься урядом. Орган виконуватиме завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки.

Які повноваження матиме бюро

Основною функцією органу буде аналітична робота, а не силові повноваження.

аналітична робота, а Відтак бюро виявлятиме зони ризиків у сфері економіки, оцінюватиме загрози економічній безпеці держави;

забезпечуватиме економічну безпеку держави, виявляючи та розслідуючи кримінальні порушення.

збиратиме інформацію про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави;

плануватиме заходи у сфері протидії кримінальним правопорушенням, які належатимуть до його підслідності;

Створення Бюро економічної безпеки замість податкової міліції до кінця 2020 року було одним із зобов'язань України перед МВФ.