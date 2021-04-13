Головні новини 13 квітня: розмова Байдена і Путіна, втрата на Донбасі та ліквідація ОАСК

Президент США Джо Байден зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну та закликав знизити напруженість біля кордонів з Україною. Унаслідок атак російських найманців на Донбасі загинув український військовий з Чернівців Олексій Мамчій. Володимир Зеленський ініціював ліквідацію ОАСК. Верховна Рада звільнила випускників шкіл від ДПА. Такими були головні новини 13 квітня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Важливо Байден закликав Путіна знизити напруженість і згадав про російські війська на кордоні
Розмова Байдена та Путіна
Джерело: Білий дім
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однією з головних тем була російська агресія на сході України та перекидання військ до українсько-російського кордону.
Про що говорили політики
- Про агресію на сході України. Джо Байден підкреслив непохитну підтримку Штатів суверенітету і територіальної цілісності України. Лідер США закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Києвом.
- Про кібератаки й втручання у вибори. Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії.
Також президент Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією. Однак йдеться про такі, що відповідають інтересам США. Наостанок він запропонував найближчим часом зустрітися у третій країні. Віч-на-віч він хоче обговорити низку питань, що стоять перед США та Росією.
На Донбасі загинув Олексій Мамчій
Джерело: фейсбук Сергія Осачука
Внаслідок атак російських найманців обірвалося життя ще одного українського захисника – Олексія Мамчія.
Що відомо про трагедію
- 13 квітня безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування в районі Майорського та скинув гранати на позиції наших підрозділів.
- Внаслідок цього загинув військовий ЗСУ Олексій Мамчій. Він проходив військову службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення в 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".
- Ще двоє українських воїнів отримали поранення, їх направили до лікувального закладу.
Відомо, що молодший брат військового помер на фронті у 2016 році. Він також віддав життя, захищаючи нас від ворога.Актуально! Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 35 українських захисників. Поіменний список героїв – читайте у нашому матеріалі.
Загинув Олексій Мамчій / Фото "Новинарня"
Зеленський ініціював ліквідацію ОАСК
Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. В Офісі президента пояснили, що, згідно з Конституцією, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент. Перед цим він консультується з Вищою радою правосуддя.
До теми Ліквідація ОАСК від Зеленського: що змусило президента діяти радикально
У Зеленського додали, що ОАСК втратив довіру суспільства. І замість того, щоб показувати справедливість, неупередженість і чесність, з'являються чергові скандали з "плівками", корупція пов'язаних з судом людей та численні сумнівні рішення. Серед них:
- повернення проспекту Степана Бандери у Києві його попередньої назви – Московський;
- скасування постанови про нову редакцію українського правопису;
- визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".
Що експерти кажуть про ліквідацію ОАСКу
- Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков назвав такий крок президента дуже потужним і правильним, але все залежить від того, що передбачено у законопроєкті. Він підкреслив, що важливо, аби Зеленський цього разу довів справу до кінця і не шукав компромісу з корумпованими суддями.
- На думку юристки Центру протидії корупції Олени Щербан, під час голосування за законопроєкт про ліквідацію ОАСК багато депутатів блокуватимуть ухвалення документу.
А от скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк назвав ініціативу Володимира Зеленського "маніпуляцією окремих активістів". У рішенні Володимира Зеленського Вовк побачив "вплив агентів іноземного впливу".
Російські кораблі в Чорному морі
Росія перенаправила до Чорного моря 15 кораблів Каспійської флотилії. У Кремлі пояснили, що там судна нібито проходитимуть навчання. Раніше кораблі базувалися у Каспійському морі.
На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів. Загалом до Чорного моря прибули:
- 3 артилерійських,
- 8 десантних катерів,
- судна забезпечення.
Зауважимо, що "навчання" відбуваються якраз у період нарощення російських сил у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі вони межують з Україною.До теми! Вже на початку квітня українська розвідка зафіксувала, що Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, країна-агресор стягує зброю до окупованого Криму.
Випускники 11 класів не складатимуть ДПА
Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов'язкової державної підсумкової атестації у 2021 році. Відповідне рішення схвалили на позачерговому засіданні 13 квітня. Сергій Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися в школах очно.
Закон передбачає, що випускники можуть обирати, в якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є 3 варіанти:
- за допомогою річного оцінювання;
- через державну підсумкову атестацію;
- через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Зауважимо, випускників вирішили звільнити від ДПА, аби зменшити ризики захворювання на коронавірус.Зверніть увагу! Раніше від проходження ДПА звільнили учнів 4 та 9 класів. Так, у відповідному документі про освіту учнів, звільнених від тестування, зроблять відповідний запис.
Додамо, що минулоріч обов'язкову державну підсумкову атестацію для випускників також скасували. Тоді до кінця червня частина одинадцятикласників отримала атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стояла позначка "звільнено".