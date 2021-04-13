Головні новини 13 квітня: розмова Байдена і Путіна, втрата на Донбасі та ліквідація ОАСК

Президент США Джо Байден зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну та закликав знизити напруженість біля кордонів з Україною. Унаслідок атак російських найманців на Донбасі загинув український військовий з Чернівців Олексій Мамчій. Володимир Зеленський ініціював ліквідацію ОАСК. Верховна Рада звільнила випускників шкіл від ДПА. Такими були головні новини 13 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Байден закликав Путіна знизити напруженість і згадав про російські війська на кордоні

Розмова Байдена та Путіна

Джерело: Білий дім

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однією з головних тем була російська агресія на сході України та перекидання військ до українсько-російського кордону.

Про що говорили політики

Про агресію на сході України. Джо Байден підкреслив непохитну підтримку Штатів суверенітету і територіальної цілісності України. Лідер США закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Києвом.

Про кібератаки й втручання у вибори. Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії.

Також президент Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією. Однак йдеться про такі, що відповідають інтересам США. Наостанок він запропонував найближчим часом зустрітися у третій країні. Віч-на-віч він хоче обговорити низку питань, що стоять перед США та Росією.

На Донбасі загинув Олексій Мамчій

Джерело: фейсбук Сергія Осачука

Внаслідок атак російських найманців обірвалося життя ще одного українського захисника – Олексія Мамчія.

Що відомо про трагедію

13 квітня безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування в районі Майорського та скинув гранати на позиції наших підрозділів.

на позиції наших підрозділів. Внаслідок цього загинув військовий ЗСУ Олексій Мамчій . Він проходив військову службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення в 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

. Він проходив військову службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення в 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Ще двоє українських воїнів отримали поранення, їх направили до лікувального закладу.

Відомо, що молодший брат військового помер на фронті у 2016 році. Він також віддав життя, захищаючи нас від ворога.

Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 35 українських захисників. Поіменний список героїв – читайте у нашому матеріалі



Загинув Олексій Мамчій / Фото "Новинарня"

Зеленський ініціював ліквідацію ОАСК

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. В Офісі президента пояснили, що, згідно з Конституцією, суд ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент. Перед цим він консультується з Вищою радою правосуддя.

До теми Ліквідація ОАСК від Зеленського: що змусило президента діяти радикально

У Зеленського додали, що ОАСК втратив довіру суспільства. І замість того, щоб показувати справедливість, неупередженість і чесність, з'являються чергові скандали з "плівками", корупція пов'язаних з судом людей та численні сумнівні рішення. Серед них:

повернення проспекту Степана Бандери у Києві його попередньої назви – Московський;

скасування постанови про нову редакцію українського правопису;

визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".

Що експерти кажуть про ліквідацію ОАСКу

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков назвав такий крок президента дуже потужним і правильним, але все залежить від того, що передбачено у законопроєкті. Він підкреслив, що важливо, аби Зеленський цього разу довів справу до кінця і не шукав компромісу з корумпованими суддями.

На думку юристки Центру протидії корупції Олени Щербан, під час голосування за законопроєкт про ліквідацію ОАСК багато депутатів блокуватимуть ухвалення документу.

Правоохоронці 6 квітня затримали Юрія Зонтова – брата судді ОАСК Павла Вовка та ще одного адвоката, коли ті мали отримати хабар – 100 тисяч доларів. При обшуках в адвокатів знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

А от скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк назвав ініціативу Володимира Зеленського "маніпуляцією окремих активістів". У рішенні Володимира Зеленського Вовк побачив "вплив агентів іноземного впливу".

Російські кораблі в Чорному морі

Росія перенаправила до Чорного моря 15 кораблів Каспійської флотилії. У Кремлі пояснили, що там судна нібито проходитимуть навчання. Раніше кораблі базувалися у Каспійському морі.

На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів. Загалом до Чорного моря прибули:

3 артилерійських,

8 десантних катерів,

судна забезпечення.

Зауважимо, що "навчання" відбуваються якраз у період нарощення російських сил у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі вони межують з Україною.

Випускники 11 класів не складатимуть ДПА

Вже на початку квітня українська розвідка зафіксувала, що Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Крім того, країна-агресор стягує зброю до окупованого Криму.

Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов'язкової державної підсумкової атестації у 2021 році. Відповідне рішення схвалили на позачерговому засіданні 13 квітня. Сергій Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися в школах очно.

Закон передбачає, що випускники можуть обирати, в якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є 3 варіанти:

за допомогою річного оцінювання;

через державну підсумкову атестацію;

через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зауважимо, випускників вирішили звільнити від ДПА, аби зменшити ризики захворювання на коронавірус.

Раніше від проходження ДПА звільнили учнів 4 та 9 класів . Так, у відповідному документі про освіту учнів, звільнених від тестування, зроблять відповідний запис.

Додамо, що минулоріч обов'язкову державну підсумкову атестацію для випускників також скасували. Тоді до кінця червня частина одинадцятикласників отримала атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стояла позначка "звільнено".