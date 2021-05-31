Головні новини 31 травня: апеляція у справі Стерненка, Шарій – нон ґрата у Литві

Суд розглянув апеляцію у справі одеського активіста Сергія Стерненка. Росіяни заявили, що нібито "зняли водну блокаду Криму". Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата. Такими були головні новини 31 травня.

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Апеляція у справі Стерненка

Джерело: 24 канал

31 травня Одеський апеляційний суд оголосив остаточне рішення у справі активіста Сергія Стерненка. Його визнали винним за статтями:

№146 – про викрадення людини;

№263 – про незаконне поводження зі зброєю.

Перша стаття передбачає обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Втім, терміни притягнення до відповідальності у цій справі вже минули.

За незаконне поводження зі зброєю (патроном 5,45 міліметра) активісту присудили 3 роки ув'язнення. Втім, це покарання замінили на 1 рік умовно.

За однією статтею – все ж виправдали

Водночас Стерненка виправдали за статтею №187 – про напад з метою заволодіння чужим майно. Її санкції передбачають ув'язнення на 7,3 року й конфіскацію майна.

Слідство наполягало на тому, що активіст викрав Щербича, аби нібито заволодіти його грошима. Втім, мовилося про смішну суму – 300 гривень.

Стерненко піде у Верховний суд

Апеляційний суд Одеси визнав, що сам Щербич давав у різних судах Щербич давав різні свідчення щодо цієї справи.

Активіст не погоджується з рішенням суддів. Він вважає справу політично вмотивовано. Тож продовжить оскаржувати вирок – тепер вже у Верховному суді.



Стерненка виправдали за однією статтею, за двома – засудили / Фото "Громадського"

"Думаю, прокурори Венедіктової подадуть скаргу також, і наполягатимуть на 7,3 роки ув'язнення з конфіскацією", – припустив Стерненко у розмові з журналістами.

Литва проти Шарія

Джерело: "Цензор НЕТ"

ЗМІ з'ясували, що від 10 травня 2021 року проросійський блогер Анатолій Шарій є персоною нон ґрата у Литві. Там також анулювали усі його документи.

Адвокати Шарія подали відповідне звернення, аби вивчити підстави рішення. Вони вже отримали відповідні матеріали від литовської сторони.

Інтереси пропагандиста представляє одна з найдорожчих литовських адвокатських компаній. Втім, у Литві впевнені, що йому це не допоможе.

Малоймовірно, що оскарження цього рішення буде успішним, переконані литовські юристи. Це означає, що Шарію доведеться змиритися з поразкою.

Згодом український політик Олексій Гончаренко опублікував документи від литовської сторони. Й наголосив, що Шарія позбавили статусу біженця у цій країні.

Як відреагував Шарій

У своєму телеграм-каналі Шарій опублікував допис, у кому підкреслив, що нібито вперше чує про таке рішення Литви. Тож він чекає офіційних повідомлень.

Водночас проросійський блогер наголосив, що Литва є потужним геополітичним гравцем. Мовляв, якщо там щось вирішують, то роблять це не просто так.



Що варто знати про підозри Шарію / Інфографіка 24 каналу

Заява росіян про воду в окупованому Криму

Джерело: Интерфакс

У Росії оголосили, що нібито розв'язали проблему з водопостачання у тимчасово окупованому Криму. Таку заяву зробив тамтешній міністр оборони Сергій Шойгу.

За словами російського чиновника, цьому посприяло облаштування тимчасового водопроводу, протяжність якого сягає 32 кілометри.

Це дозволило зняти "водну блокаду" півострова до завершення будівництва магістрального водопроводу,

– переконує Шойгу.

Також він похизувався спорудженням гідротехнічного комплексу на ріці Бельбез за 115 днів. Мовляв, це допомогло вирішити проблему з водою у Севастополі.

Що цьому передувало

21 травня російські окупанти заявили, що почали бурити перші свердловини, аби дослідити запаси прісної води під Азовським морем.

Намагаючись придумати, як розв'язати проблему з водопостачанням, окупаційна влада також запланувала перекидати воду з водоспадів до водосховищ.

На початку травня в окупованому Криму виявили іноземне обладнання, заборонене санкціями. Мовиться про насоси німецької компанії Siemens і данської Grundfos.

Прослуховування Ангели Меркель

Згідно з нормами міжнародного права, відповідальною за проблеми з водопостачанням у Криму є країна-окупант, тобто Росія.

Джерело: BBC

Спалахнув новий міжнародний скандал. Журналісти Danmarks Radio з'ясували, що Данія допомагала США стежити за німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.

За їхніми даними, для цього Агентство нацбезпеки США звернулося до данської служби військової розвідки. Там їм надали доступ до місцевих інтернет-мереж.

Через Данію проходить низка високошвидкісних кабелів інтернет-зв'язку до Швеції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів та Великої Британії.

За інформацією Danmarks Radio, з 2012 по 2014 рік розвідники зі США, отримали доступ до телефонних розмов та повідомлень самої Меркель та інших членів її уряду.



У США стежили за Меркель при підтримці Данії / Фото Getty images

Що кажуть у Німеччині

У німецькому уряді заявили, що не знали про шпигунство, там перевірятимуть інформацію. Для цього "контактують з усіма відповідними національними та міжнародними органами".

"Вільна демократична партія" Німеччини вимагає вжити термінових заходів. Її представник Бенджамін Штрассер наголосив, що така ситуація є неприпустимою.

Як реагують в Європі

Від Данії очікують пояснень. Зокрема, шведський міністр оборони Петер Хультквіст хоче отримати інформацію щодо питань, які стосуються громадян, компаній та інтересів його країни.

У французькому МЗС стеження США за європейськими чиновниками при підтримці Данії засудили й назвали це серйозним інцидентом.