Главные новости 31 мая: апелляция по делу Стерненко, Шарий – нон грата в Литве

Суд рассмотрел апелляцию по делу одесского активиста Сергея Стерненко. Россияне заявили, что якобы "сняли водную блокаду Крыма". Литва объявила Анатолия Шария персоной нон грата. Такими были главные новости 31 мая.

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Апелляция по делу Стерненко

Источник: 24 канал

31 мая Одесский апелляционный суд вынес окончательное решение по делу активиста Сергея Стерненко. Его признали виновным по статьям:

№146 – о похищении человека;

№263 – о незаконном обращении с оружием.

Первая статья предусматривает ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Впрочем, сроки привлечения к ответственности по этому делу уже истекли.

За незаконное обращение с оружием (патроном 5,45 миллиметра) активисту присудили 3 года заключения. Впрочем, это наказание заменили на 1 год условно.

По одной статье – все же оправдали

В то же время Стерненко оправдали по статье №187 – о нападении с целью завладения чужим имуществом. Ее санкции предусматривают заключение на 7,3 года и конфискацию имущества.

Следствие настаивало на том, что активист похитил Щербича, чтобы якобы завладеть его деньгами. Впрочем, говорилось о смешной сумме – 300 гривен.

Стерненко пойдет в Верховный суд

Апелляционный суд Одессы признал, что сам Щербич в разных судах давал различные показания по этому делу.

Активист не соглашается с решением судей. Он считает дело политически мотивированным. Поэтому продолжит обжаловать приговор – теперь уже в Верховном суде.



Стерненко оправдали по одной статье, по двум – осудили / Фото "Громадського"

"Думаю, прокуроры Венедиктов подадут жалобу также и настаивать на 7, 3 годах заключения с конфискацией", – написал Стерненко в твиттере.

Литва против Шария

Источник: "Цензор.НЕТ"

СМИ выяснили, что с 10 мая 2021 года пророссийский блогер Анатолий Шарий является персоной нон грата в Литве. Там также аннулировали все его документы.

Адвокаты Шария подали соответствующее обращение, чтобы изучить основания решения. Они уже получили соответствующие материалы от литовской стороны.

Интересы пропагандиста представляет одна из самых дорогих литовских адвокатских компаний. Впрочем, в Литве уверены, что ему это не поможет.

Маловероятно, что обжалование этого решения будет успешным, убеждены литовские юристы. Это значит, что Шарию придется смириться с поражением.

Впоследствии украинский политик Алексей Гончаренко опубликовал документы от литовской стороны. И подчеркнул, что Шария лишили статуса беженца в этой стране.

Как отреагировал Шарий

В своем телеграм-канале Шарий опубликовал сообщение, в котором подчеркнул, что якобы впервые слышит о таком решении Литвы. Поэтому он ждет официальных сообщений.

В то же время пророссийский блогер подчеркнул, что Литва является мощным геополитическим игроком. Мол, если там что-то решают, то делают это не просто так.



Что стоит знать о подозрениях Шария / Инфографика 24 канала

Заявление россиян о воде в оккупированном Крыму

Источник: Интерфакс

В России объявили, что якобы решили проблему с водоснабжением во временно оккупированном Крыму. Такое заявление сделал тамошний министр обороны Сергей Шойгу.

По словам российского чиновника, этому поспособствовало обустройство временного водопровода, протяженность которого достигает 32 километра.

Это позволило снять "водную блокаду" полуострова до завершения строительства магистрального водопровода,

– убеждает Шойгу.

Также он похвастался сооружением гидротехнического комплекса на реке Бельбез за 115 дней. Мол, это помогло решить проблему с водой в Севастополе.

Что этому предшествовало

21 мая российские оккупанты заявили, что начали бурить первые скважины, чтобы исследовать запасы пресной воды под Азовским морем.

Пытаясь придумать, как решить проблему с водоснабжением, оккупационные власти также запланировали перебрасывать воду из водопадов в водохранилища.

В начале мая в оккупированном Крыму обнаружили иностранное оборудование, запрещенное санкциями. Речь идет о насосах немецкой компании Siemens и датской Grundfos.

Прослушивание Ангелы Меркель

Согласно нормам международного права, ответственной за проблемы с водоснабжением в Крыму является страна-оккупант, то есть Россия.

Источник: BBC

Вспыхнул новый международный скандал. Журналисты Danmarks Radio выяснили, что Дания помогала США следить за немецким канцлером Ангелой Меркель.

По их данным, для этого Агентство нацбезопасности США обратилось в датскую службу военной разведки. Там им предоставили доступ к местным интернет-сетям.

Через Данию проходит ряд высокоскоростных кабелей интернет-связи в Швецию, Норвегию, Германию, Нидерланды и Великобританию.

По информации Danmarks Radio, с 2012 по 2014 год разведчики из США, получили доступ к телефонным разговорам и сообщениям самой Меркель и других членов ее правительства.



В США следили за Меркель при поддержке Дании / Фото Getty images

Что говорят в Германии

В немецком правительстве заявили, что не знали о шпионаже, там будут проверять информацию. Для этого "контактируют со всеми соответствующими национальными и международными органами".

"Свободная демократическая партия" Германии требует принять срочные меры. Ее представитель Бенджамин Штрассер подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

Как реагируют в Европе

От Дании ожидают объяснений. В частности, шведский министр обороны Петер Хультквист хочет получить информацию по вопросам, касающимся граждан, компаний и интересов его страны.

Во французском МИД слежку США за европейскими чиновниками при поддержке Дании осудили и назвали это серьезным инцидентом.