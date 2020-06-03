Рада директорів МВФ визначила дату, на яку призначений розгляд програми кредитування для України. Перший транш складе майже два мільярди доларів і буде перерахований одразу після погодження керівництвом МВФ.

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, під час якого розглядатимуть українську програму фінансування, заплановано на 9 червня. Саме ця дата зазначена в календарі ради на сайті фонду, пише "Інтерфакс-Україна".

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На цьому засіданні також оцінять наслідки попередньої програми EFF, яку відкрили в 2015 році. Натомість нова 18-місячна програма stand-by (SBA), що еквівалентна 5 мільярдам доларів, має допомогти Україні впоратися з пандемією COVID-19.

Новий транш спрямований на забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19,

– прокоментувала досягнуту угоду очільниця команди МВФ на переговорах з Україною Іванна Владкова Холлар.

Передбачається, що перший транш складе 1,9 мільярда доларів, і буде виділений одразу після схвалення програми радою директорів.

Позитивне рішення МВФ за новою програмою вже дозволило уряду країни отримати макрофінансову допомогу від Євросоюзу у 500 мільйонів євро і відкриє кредит Світового банку у суму до 1,0 мільярда доларів.

Нагадаємо, про зміну нової програми та скорочення її терміну стало відомо лише у травні.

Чому змінили програму

Попередньо обговорювали трирічну програму на 5,5 мільярда доларів. Проте в МВФ сказали, що за виконання Україною низки умов, можна говорити навіть про кращу угоду – 8 мільярдів доларів. Однак обговорення відбувалося до всесвітньої коронакризи.

В результаті Україна і МФВ відмовилися від програми розширеного кредитування EFF на 3 роки і звернулися до програми stand-by з меншими фінансуванням та коротшим терміном – на 18 місяців.

Детальніше про різницю програм радимо дізнатися у матеріалі за посиланням.