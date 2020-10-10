У Києві буде обмежений рух транспорту на мосту Патона з 7:00 11 жовтня до 7:00 12 жовтня. У цей час на мосту лагодитимуть дорожнє покриття.

На мосту триватимуть ремонтні роботи

Зокрема, це стосується ділянки на з’їзді з мосту на Дніпровську набережну, а також на заїзді з набережної – на міст. Про це інформує пресслужба КМДА.

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Об'єктом займатиметься комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд". Вони ремонтуватимуть верхні шари асфальтобетонного покриття.



У неділю – понеділок обмежать рух на мосту / Зображення КМДА

Киян та гостей міста просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та дотримуватись правил дорожнього руху.

Міст мають реставрувати до 2025 року

Зазначимо, що міст Патона спорудили ще у 1953 році.

Раніше КМДА повідомила про наміри реставрувати міст. Усі роботи мають закінчити до 2025 року. Ще у 2019 році стан конструкції визнали критичним, по мосту заборонено рухатись вантажівкам.