Обмеження через коронавірус: Wizz Air запровадив нові правила

Лоукостер Wizz Air з 1 травня запровадив нові правила під час польотів на період пандемії коронавірусу. Вони спрямовані на зменшення контактів між людьми, використання засобів захисту та дезінфекції самих літаків. Крім того, в авіакомпанії очікують на зростання попиту на польоти після пандемії.

Про нові правила, які діють у літаках Wizz Air на час обмежень через COVID-19, розповів комерційний директор компанії Джордж Міхалопулос, пише "Економічна правда".

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Нові правила для пасажирів лоукостера:

купувати квитки та реєструватися на посадку рекомендують онлайн ;

та реєструватися на посадку рекомендують ; радять користуватися кіосками для самостійної здачі багажу та скринінгом пунктів контролю безпеки зі швидким доступом. Це дасть можливість дотримуватися принципу соціальної дистанції;

на літаках встановлені фільтри HEPA , що очищують повітря в салоні від 99,97% вірусів і бактерій. Однак члени екіпажу та пасажири все одно мають носити маски впродовж польоту;

, що очищують повітря в салоні від 99,97% вірусів і бактерій. Однак члени екіпажу та екіпаж роздаватиме пасажирам серветки для дезінфекції, а бортові журнали не розповсюджуватимуть;

а бортові журнали не розповсюджуватимуть; пасажирам рекомендують безконтактно оплачувати за товари та послуги на борту;

на тих рейсах, де це дозволяє завантаження, екіпаж спостерігатиме за дотриманням дистанції між сидіннями.

Також ми чітко виконуємо графік щоденного прибирання літаків: наразі їх дезінфікують вночі та з урахуванням усіх рекомендацій,

– зазначив Міхалопулос.

Щодо вартості квитків, то комерційний директор Wizz Air налаштований оптимістично. За його словами, після пандемії коронавірусу попит на польоти значно збільшиться.

"Змінюється географія подорожей, звичайно, люди будуть більше подорожувати до тих місць, які менше були уражені коронавірусом, але попит зростає", – наголосив Міхалопулос. Та додав, що лоукостер робитиме все, аби це попит задовольнити.

Важливо! Угорський лоукостер Wizz Air 1 липня 2020 року відкриє нову базу в аеропорту Львова.

Що відомо про відновлення рейсів Wizz Air

З 24 березня авіакомпанія призупинила виконання рейсів з аеропорту "Київ" через карантинні обмеження.

Wizz Air заявив про поновлення польотів за маршрутом Відень – Київ – Відень з 12 травня. Однак українська влада наразі не інформує про відновлення авіасполучення України з іншими країнами світу.

З 1 травня лоукостер знову літає з аеропорту Відня в деякі міста Європи. Перші польоти здійснюють до Дортмунда, Ейндховена, Салонік, Лісабону й Осло.

Впродовж місяця список розширять такими містами: Рим, Мілан, Тенеріфе і Валенсія.

Що відомо про Wizz Air? Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. Літає за понад 700 маршрутами з 25 баз. Авіакомпанія поєднує 155 напрямків у 45 країнах.