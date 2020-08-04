Печерський райсуд Києва 4 серпня мав обрати запобіжний захід Сухробу Карімову, що погрожував підірвати відділення "Універсал банку" у Києві. Сторона захисту оголосила про відвід судді, відтак засідання перенесли на завтра.

Розгляд стосовно обрання запобіжного заходу перенесли через те, що частину документів треба перекласти російською мовою для того, щоб київський терорист міг ознайомитися зі всією інформацією. Про це повідомляє 24 канал.

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Наразі зловмисника доправили в ізолятор Служби безпеки України, де він і перебуватиме до завтрашнього засідання.

Прокурор наголосив, що у зв'язку з тим, які будуть експертні рішення стосовно осудності Сухроба Карімова, залежатиме й термін, який йому оголосять. Максимальний термін – це ув'язнення до 10 років.

Прокурор Олександр Жила повідомив, що сторона обвинувачення вимагала взяття під варту підозрюваного без можливості застави. Водночас сторона захисту подала низку клопотань.

У зв'язку з незадоволенням їх, а саме насамперед клопотання про переклад російською мовою низки документів, наданих підозрюваному, захист заявив відвід, який підтримав підозрюваний Карімов,

– зазначив прокурор.

Відомо, що захист Сухробу Карімову надано від держави, тобто, безкоштовно. Зі слів прокурора підозрюваний поводиться спокійно і продовжує називати себе "святим духом".

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