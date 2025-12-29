Укр Рус
Тисячі українців третій день поспіль без світла: Міненерго назвало регіон, де найгірша ситуація
29 грудня, 13:16
Юлія Харченко
Основні тези
  • Близько 9 тисяч споживачів на Київщині залишаються без електропостачання через масовану атаку Росії.
  • Через несприятливі погодні умови частково знеструмлено 215 населених пунктів у різних регіонах України.

Станом на ранок понеділка, 29 грудня, близько 9 тисяч споживачів на Київщині залишаються без електропостачання через масовану атаку Росії. Енергетики продовжують відновлювати енергопостачання в оселі українців.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Масована атака на Україну 27 грудня спричинила значні пошкодження енергетичної інфраструктури в Київській області. На Лівобережжі Києва та в окремих районах і надалі діють аварійні відключення. 

Для стабілізації роботи енергосистеми в деяких регіонах застосовуються аварійні відключення.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. У решті областей діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості й бізнесу,
– додав Колісник. 

Через несприятливі погодні умови частково знеструмлено 215 населених пунктів у різних регіонах України, повідомив заступник міністра.

Що відомо про останні атаки на українську енергетику?

  • У неділю 28 грудня окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ. Внаслідок атаки постраждала одна з працівниць підприємства – її госпіталізували. Електростанція забезпечувала теплом десятки тисяч квартир.

  • У ніч проти 27 грудня противник атакував Київщину та столицю. Внаслідок атаки уражені підстанції, обленерго, малі та великі генерації, зокрема Київська ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька та Трипільська ТЕЦ. Відновлювальні роботи ускладнені, бо ворог цілиться не лише по об'єктах, а й по енергетиках.