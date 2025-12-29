Тысячи украинцев третий день подряд без света: Минэнерго назвало регион, где наихудшая ситуация

По состоянию на утро понедельника, 29 декабря, около 9 тысяч потребителей на Киевщине остаются без электроснабжения из-за массированной атаки России. Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в дома украинцев.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

Массированная атака на Украину 27 декабря вызвала значительные повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области. На Левобережье Киева и в отдельных районах продолжают действовать аварийные отключения.

Для стабилизации работы энергосистемы в некоторых регионах применяются аварийные отключения.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В остальных областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса,

– добавил Колесник.

Из-за неблагоприятных погодных условий частично обесточены 215 населенных пунктов в разных регионах Украины, сообщил заместитель министра.

Что известно о последних атаках на украинскую энергетику?