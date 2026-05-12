Плитка провалилася просто під ногами: в Одесі 10-річна дівчинка впала на 4 метри під землю
В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку та опинилася в глибокій ямі. Глибина провалу становила близько 4 метрів, що створювало небезпеку повторного обвалу.
Рятувальники оперативно прибули на місце та дістали дитину на поверхню. Про це пише ДСНС.
Що відомо про інцидент?
В Одесі стався небезпечний інцидент, унаслідок якого 10-річна дівчинка провалилася під тротуарну плитку під час прогулянки та опинилася в глибокій ямі.
За попередніми даними, глибина провалу сягала близько 4 метрів, що створювало серйозну загрозу для життя дитини через ризик подальшого обвалу ґрунту або конструкцій тротуару. Небайдужі перехожі одразу зреагували на подію та намагалися допомогти дівчинці, однак самостійно дістати її не наважилися через небезпеку повторного обвалу.
Очевидці залишалися на безпечній відстані та підтримували дитину словами, щоб вона не панікувала до прибуття рятувальників. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС, які організували операцію та підняли дівчинку на поверхню.
Увесь час з дитиною на зв’язку перебував її батько, який згодом подякував рятувальникам за швидку та професійну допомогу. Після порятунку дівчинку оглянули медики. Лікарі повідомили, що її життю нічого не загрожує, однак дитина перебуває під наглядом.
Місце інциденту / Фото ДСНС
Що відомо про інші нещасні випадки з дітьми?
У Тернопільській області 17 квітня малолітня дитина загинула через нещасний випадок. 4-річний хлопчик втопився у ставку недалеко від свого дому. Мати загиблого була на роботі, бабуся перебувала в будинку, а дідусь порався на городі. Малюк же залишився на подвір'ї, але побіг до водойми, яка розташована за межами двору, приблизно за 100 метрів від будинку.
На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю, а мати не зверталася по допомогу до місцевої влади. Міська рада зазначила, що мати була дієздатна і не обмежена у своїх правах, і подія є великою трагедією для громади.
1 травня у селищі Клавдієво-Тарасове Київської області 12-річний хлопчик отримав травми через вибух гранати, яку він знайшов у підсобному приміщенні. Батька хлопчика затримали за незаконне зберігання боєприпасів, оскільки під час обшуку знайшли корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1" і підривач "УЗРГМ-2".
У Харкові 10 серпня трирічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху, але залишилася неушкодженою завдяки падінню на кондиціонер. Рятувальники оперативно прибули на місце події, дістали дитину та передали її батькам після огляду медиків.