Детальнее обо всем рассказали журналистам знакомые подозреваемой. По их словам, прежде всего, во всем виноват алкоголь. Однако сыграла роль и нравственная слабость женщины.

Это событие Отомстила за все обиды: в Одесской области женщина споила и жестоко зарубила топором мужа

Село разделено на две части

Ранее было известно, что жительница села Кошары, убившая топором своего сожителя, долго терпела издевательства над собой. Несмотря на это, она жила с ним более 30 лет.

Следует отметить, что этот населенный пункт условно поделен на две части: со старыми и новыми домами. Преступление произошло как раз в той половине села, которую считают "хуже".

Там коренные деревенские жители, родившиеся в самом селе. Эти люди любят выпить. Ночью встречаешь повсюду пьяниц. Там нет цивилизации, непроходимая дорога – болото одно,

– рассказала жительница "благополучной" части Кошара.

Она добавила, что людям нечего делать, потому они только скандалы устраивают "под алкоголем". Чтобы убедиться в этом, журналист поехал в часть села со старыми домами.

Прокомментировали знакомые семьи

Знавшие убитого и его жену общались крайне неохотно. Мол "чужая семья – темный лес". Однако все же подтвердили, что о частых ссорах пары знали все. Однако заметили, что ссорится в селе почти каждая семья.

Также некоторые жители Кошара считают, что во всем виноват алкоголь. Мол, когда не было денег, мужу приходилось выпрашивать их у жены. Чтобы купить бутылку водки, он применял физическое насилие.

Также в селе говорят, что задержанная всегда была морально слабой. Поэтому она якобы прощала побои, пока не "сорвалась".

Что было известно раньше

Пара вместе не только прожила много лет, но и воспитала 3 детей.

Следователи установили, что 56-летняя женщина напоила своего 55-летнего мужау двумя бутылками водки, чтобы он заснул, а затем зарубила.

Тело она просто завернула в одеяло и ночью вынесла из дома.

Когда приехали правоохранители, женщина не скрывала убийства и признала свою вину.

Теперь подозреваемой грозит 15 лет заключения.

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