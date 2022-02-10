Детальніше про все розповіли журналістам знайомі підозрюваної. За їхніми словами, передусім у всьому винен алкоголь. Проте зіграла роль і моральна слабкість жінки.

Ця подія Помстилася за всі образи: на Одещині жінка споїла та жорстоко зарубала сокирою чоловіка

Село поділене на дві частини

Раніше було відомо, що мешканка села Кошари, яка вбила сокирою свого співмешканця, довго терпіла знущання з себе. Попри це, вона жила з ним більше ніж 30 років.

Слід зауважити, що цей населений пункт умовно поділений на дві частини: зі старими та новими будинками. Злочин трапився якраз у тій половині села, яку вважають "гіршою".

Там корінні сільські жителі, хто народився в самому селі. Ці люди люблять випити. Вночі зустрічаєш всюди п'яничок. Там немає цивілізації, непрохідна дорога – болото одне

– розповіла жителька "благополучної" частини Кошар.

Вона додала, що людям нічого робити, тому вони тільки скандали влаштовують "під алкоголем". Щоб переконатися в цьому журналіст поїхав у частину села зі старішими будинками.

Прокоментували знайомі сім'ї

Ті, хто знав вбитого та його дружину спілкувалися вкрай неохоче. Мовляв "чужа родина – темний ліс". Проте все ж підтвердили, що про часті сварки пари знали всі. Проте зауважили, що свариться у селі чи не кожна родина.

Також деякі мешканці Кошар вважають, що у всьому таки винен алкоголь. Мовляв, коли не було грошей, чоловіку доводилося випрошувати їх у дружини. Щоб купити пляшку горілки він застосовував фізичне насильство.

Також у селі подейкують, що затримана завжди була морально слабкою. Через це вона нібито прощала побої, поки не "зірвалася".

Що було відомо раніше

Пара разом не лише прожила багато років, а й виховала 3 дітей.

Слідчі встановили, 56-річна жінка напоїла свого 55-річного чоловіка двома пляшками горілки, щоб він заснув, а потім зарубала.

Тіло ж вона просто закутала в ковдру та вночі винесла з хати.

Коли приїхали правоохоронці, жінка не приховувала вбивство та визнала свою провину.

Тапер підозрюваній загрожує 15 років ув'язнення.

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