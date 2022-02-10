Детальніше про все розповіли журналістам знайомі підозрюваної. За їхніми словами, передусім у всьому винен алкоголь. Проте зіграла роль і моральна слабкість жінки.
Ця подія Помстилася за всі образи: на Одещині жінка споїла та жорстоко зарубала сокирою чоловіка
Село поділене на дві частини
Раніше було відомо, що мешканка села Кошари, яка вбила сокирою свого співмешканця, довго терпіла знущання з себе. Попри це, вона жила з ним більше ніж 30 років.
Слід зауважити, що цей населений пункт умовно поділений на дві частини: зі старими та новими будинками. Злочин трапився якраз у тій половині села, яку вважають "гіршою".
Там корінні сільські жителі, хто народився в самому селі. Ці люди люблять випити. Вночі зустрічаєш всюди п'яничок. Там немає цивілізації, непрохідна дорога – болото одне
– розповіла жителька "благополучної" частини Кошар.
Вона додала, що людям нічого робити, тому вони тільки скандали влаштовують "під алкоголем". Щоб переконатися в цьому журналіст поїхав у частину села зі старішими будинками.
Прокоментували знайомі сім'ї
Ті, хто знав вбитого та його дружину спілкувалися вкрай неохоче. Мовляв "чужа родина – темний ліс". Проте все ж підтвердили, що про часті сварки пари знали всі. Проте зауважили, що свариться у селі чи не кожна родина.
Також деякі мешканці Кошар вважають, що у всьому таки винен алкоголь. Мовляв, коли не було грошей, чоловіку доводилося випрошувати їх у дружини. Щоб купити пляшку горілки він застосовував фізичне насильство.
Також у селі подейкують, що затримана завжди була морально слабкою. Через це вона нібито прощала побої, поки не "зірвалася".
Що було відомо раніше
- Пара разом не лише прожила багато років, а й виховала 3 дітей.
- Слідчі встановили, 56-річна жінка напоїла свого 55-річного чоловіка двома пляшками горілки, щоб він заснув, а потім зарубала.
- Тіло ж вона просто закутала в ковдру та вночі винесла з хати.
- Коли приїхали правоохоронці, жінка не приховувала вбивство та визнала свою провину.
- Тапер підозрюваній загрожує 15 років ув'язнення.
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