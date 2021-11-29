Происшествие произошло в 10: 30 возле села Холмское в Болградском районе. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Обратите внимание На трассе Днепр – Запорожье столкнулись легковушки: погибли 3 человека
Детали ДТП
Предварительно известно, что водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После столкнулся с автомобилем Iveco.
От нанесенных травм умер ребенок – пассажир Daewoo Lanos. Обоих водителей в возрасте 34 и 40 лет отвезли в больницу с различными травмами.
На трассе Одесса – Рени столкнулись легковушки / Фото Нацполіції
Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД или эксплуатации транспорта водителями.
ДТП с участием ребенка в Полтаве
- 28 ноября 8-летний мальчик перебегал дорогу на красный свет и попал под колеса авто.
- На видео из сети видно, что водитель не заметил ребенка, ведь тот был за другой машиной.
- Мальчик сейчас находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.