Происшествие произошло в 10: 30 возле села Холмское в Болградском районе. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Обратите внимание На трассе Днепр – Запорожье столкнулись легковушки: погибли 3 человека

Детали ДТП

Предварительно известно, что водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После столкнулся с автомобилем Iveco.

От нанесенных травм умер ребенок – пассажир Daewoo Lanos. Обоих водителей в возрасте 34 и 40 лет отвезли в больницу с различными травмами.



На трассе Одесса – Рени столкнулись легковушки / Фото Нацполіції

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД или эксплуатации транспорта водителями.

ДТП с участием ребенка в Полтаве