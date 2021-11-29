Подія сталася о 10:30 біля села Холмське в Болградському районі. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Зверніть увагу На трасі Дніпро – Запоріжжя зіштовхнулися легковики: загинули 3 людей

Деталі ДТП

Попередньо відомо, що водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Опісля зіткнувся з автомобілем Iveco.

Від завданих травм померла дитина, що була пасажиркою Daewoo Lanos. Обох водіїв віком 34 та 40 років відвезли до лікарні з різними травмами.



На трасі Одеса – Рені зіштовхнулися легковики / Фото Нацполіції

Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення ПДР або експлуатації транспорту водіями.

ДТП за участю дитини в Полтаві