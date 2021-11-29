Подія сталася о 10:30 біля села Холмське в Болградському районі. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
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Деталі ДТП
Попередньо відомо, що водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Опісля зіткнувся з автомобілем Iveco.
Від завданих травм померла дитина, що була пасажиркою Daewoo Lanos. Обох водіїв віком 34 та 40 років відвезли до лікарні з різними травмами.
На трасі Одеса – Рені зіштовхнулися легковики / Фото Нацполіції
Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення ПДР або експлуатації транспорту водіями.
ДТП за участю дитини в Полтаві
- 28 листопада 8-річний хлопчик перебігав дорогу на червоне світло та потрапив під колеса авто.
- На відео з мережі видно, що водій не помітив дитину, адже та була за іншою машиною.
- Хлопчик наразі перебуває в реанімації. Його стан оцінюють як стабільно важкий.