Работники роддома №5 на улице Маршала Говорова в Одессе обнаружили младенца в "окне жизни". Одномесячного мальчика оставили там 15 февраля вечером.

К теме В "окне жизни" столичного роддома нашли новорожденную девочку

Младенца оставили в роддоме

Вместе с ребенком в "окне жизни" оставили его личные вещи. Возле мальчика также была записка.

Автор записки указал, что ребенок родился 15 января. А также, что его в последний раз кормили за 20 часов до того, как оставили.

Состояние ребенка

Врачи роддома осмотрели мальчика. С малышом все в порядке, его состояние оценили как удовлетворительное.

Младенец весит 3,2 килограмма. Проблем со здоровьем не имеет и в лечении не нуждается.

После медицинского осмотра на место вызвали соцслужбы и представителей управления внутренних дел. Об инциденте составили акт и передали малыша под опеку врачей детской больницы в Одессе.

Комментарий главного врача роддома №5 в Одессе Игоря Шпака: смотрите видео