Працівники пологового будинку №5 на вулиці Маршала Говорова в Одесі виявили немовля у "вікні життя". Одномісячного хлопчика залишили там 15 лютого ввечері.

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Немовля залишили в пологовому

Разом з дитиною у "вікні життя" залишили його особисті речі. Біля хлопчика також була записка.

Автор записки вказав, що дитина народилася 15 січня. А також, що його востаннє годували за 20 годин до того, як покинули.

Стан дитини

Лікарі пологового будинку оглянули хлопчика. Із малюком все гаразд, його стан оцінили як задовільний.

Немовля важить 3,2 кілограма. Проблем зі здоров'ям не має і лікування не потребує.

Після медичного огляду, на місце викликали соцслужби та представників управління внутрішніх справ. Про інцидент склали акт та передали малюка під опіку лікарів дитячої лікарні в Одесі.

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