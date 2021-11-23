Преступную деятельность выявили и вовремя остановили правоохранители. Интересно, что женщину ранее уже судили за мошенничество.

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Как "работала" женщина

По данным следствия, женщина родом из Хмельницкой области представлялась родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры и предлагала экс-руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь. При ее содействии против него якобы должны были закрыть уголовное производство, которое расследует НАБУ.

Такую "помощь" женщина оценивала в 40 тысяч долларов. К счастью, экс-прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком предложении. Правоохранители задержали женщину после получения взятки.



Правоохранители задержали мошенницу / Фото офиса генпрокурора Украины

Какое наказание светит мошеннице

По процессуальному руководству прокуроров Одесской областной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по статье 190 о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает:

лишение свободы на срок от 5 до 12 лет,

конфискация имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.