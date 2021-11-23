Злочинну діяльність виявили та вчасно припинили правоохоронці. Цікаво, що жінку раніше вже судили за шахрайство.
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Як "працювала" жінка
За даними слідства, жінка родом з Хмельниччини представлялася родичкою працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та пропонувала екскерівнику прокуратури Одеської області свою допомогу. За її сприянням проти нього нібито мали б закрити кримінальне провадження, яке розслідує НАБУ.
Таку "допомогу" жінка оцінювала у 40 тисяч доларів. Втім, експрокурор звернувся до СБУ та повідомив про таку пропозицію. Правоохоронці затримали жінку після отримання хабаря.
Правоохоронці затримали шахрайку / Фото Офісу генпрокурора України
Яке покарання світить шахрайці
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури жінці повідомили про підозру за статтею 190 про шахрайство. Санкція статті передбачає:
- позбавлення волі на строк від 5 до 12 років,
- конфіскація майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.