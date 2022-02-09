Правоохранители рассказали журналистам, что это случилось днем 8 января. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.

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Обратился к пограничникам

Кусок свинца вонзился в ворота гаража жителя села Станиславка. Этот населенный пункт расположен рядом с границей в Подольском районе.

Владелец гаража сразу обратился в Госпогранслужбу, чтобы сообщить о чрезвычайном происшествии. Служащие приехали и обследовали продырявленные двери.

Проходят учения страны-агрессора

Служащие предположили, что это был выстрел русских, не случайно. Ведь по данным разведки, сейчас в оккупированной части Молдовы проходят учения с участием российского контингента. Речь идет о так называемой "Оперативной группе российских войск". В частности, армию оккупанта там учили стрелять в мишени.

Расположение села Станиславка / Карта google

Важно! Приднестровье – самопровозглашенное государство в Восточной Европе, которое международное сообщество считает частью Республики Молдова. Там в 1992 году местные сепаратисты, с поддержкой российских военных, создали свою республику. Сейчас эта территория крайне похожа на самопровозглашенные так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Предупреждали о провокациях на границе

Украинские разведчики 14 января сообщили, что Россия планирует провокации со стороны так называемого Приднестровья. Говорилось о возможности решения конфликта нападением на своих же военных.

13 января на оккупированной территории провели совещание руководителей местного аналога вооруженных сил. Их, вероятно, призвали быть готовыми к выполнению задач "по первой команде".

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