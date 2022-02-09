Правоохоронці розповіли журналістам, що це трапилося вдень 8 січня. На щастя, ніхто внаслідок інциденту не постраждав.

Зауважте Росія має вивести свої війська з України, Грузії та Молдови, – генсек НАТО

Звернувся до прикордонників

Шматок свинцю встромився у ворота гаража жителя села Станіславка. Цей населений пункт розташований поряд із кордоном у Подільському районі.

Власник гаража одразу звернувся до Держприкордонслужби, щоб сповістити про надзвичайну подію. Службовці приїхали та обстежили продірявлені двері.

Проходять навчання країни-агресора

Службовці припустили, що це був постріл росіян, не випадково. Адже за даними розвідки, наразі в окупованій частині Молдови відбуваються навчання з участю російського контингенту. Мовиться про так звану "Оперативну групу російських військ". Зокрема, армію окупанта там вчили стріляти в мішені.

Розташування села Станіславка / Карта google

Важливо! Придністров'я – самопроголошена держава у Східній Європі, яку міжнародна спільнота вважає частиною Республіки Молдова. Там у 1992 році місцеві сепаратисти, із підтримкою російських військових, створили свою республіку. Наразі ця територія є вкрай схожою на самопроголошені так звані "ДНР" і "ЛНР".

Попереджали про провокації на кордоні

Українські розвідники 14 січня повідомили, що Росія планує провокації зі сторони так званого Придністров'я. Мовилося про можливість розв'язування конфлікту нападом на своїх же військових.

13 січня на окупованій території провели нараду керівників місцевого аналога збройних сил. Їх, ймовірно, закликали бути готовими до виконання завдань "за першою командою".

До теми – як Росія створила музей СРСР у Молдові: дивіться відео