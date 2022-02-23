Об этом рассказали в полиции Одесской области. К стражам порядка обратился таксист, которого ограбил молодой человек.

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Обстоятельства происшествия

По предварительной информации пассажир такси должен был заплатить 140 гривен за услугу. Он рассчитался с водителем сувенирной купюрой номиналом в тысячу гривен.

Таксист выдал ему 860 гривен. Однако почти сразу увидел, что купюра фальшивая и попросил вернуть деньги.

Злоумышленник просто сбежал с полученными наличными.

Мужчина забрал сдачу и сбежал с полученными деньгами / Фото Нацполиции

Нарушителя задержали

На следующий день горе-пассажира нашли. К воровству причастен 20-летний житель Арциза.

Ему сообщили о подозрении в грабеже. За совершенное ему грозит штраф, общественные работы, арест до 6 месяцев или заключение до 4 лет.

Месть за ругань

Другой житель Одесской области решил отомстить девушке за ругань в соцсетях. Он украл ее аккаунт в инстаграме и отдал обратно за 500 гривен.

Для преступления мужчина создал фейковую страницу в соцсети и выдурил у женщины логин и пароль. Когда она выполнила условия ультиматума, он вообще перестал выходить на связь.

Доступ к странице удалось вернуть только через 2 дня. Однако по решению суда ему назначили наказание.