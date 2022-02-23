Про це розповіли у поліції Одеської області. До правоохоронців звернувся таксист, якого пограбував молодик.

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Обставини події

За попередньою інформацією, пасажир таксі повинен був заплатити 140 гривень за послугу. Він розрахувався з водієм сувенірною купюрою номіналом тисяча гривень.

Таксист видав йому решту 860 гривень. Однак майже одразу побачив, що купюра фальшива та попросив повернути гроші.

Зловмисник просто втік з отриманою готівкою.



Чоловік забрав решту й втік з отриманими грошима / Фото Нацполіції

Порушника затримали

Наступного дня горе-пасажира знайшли. До крадіжки причетний 20-річний житель Арцизу.

Йому повідомили про підозру в грабежі. За вчинене, йому загрожує штраф, громадські роботи, арешт до 6 місяців або ув'язнення до 4 років.

Помста за лайку

Інший житель Одеської області вирішив помститися дівчині за лайку в соцмережах. Він викрав її акаунт в інстаграмі та віддав назад за 500 гривень.

Для злочину чоловік створив фейкову сторінку в соцмережі та видурив у жінки логін та пароль. Коли вона виконала умови ультиматуму, він узагалі перестав виходити на зв'язок.

Доступ до сторінки вдалося повернути лише за 2 дні. Однак за рішенням суду йому призначили покарання.