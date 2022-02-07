Жуткий случай произошел в январе в Одесской области. 16-летний парень ушел из дома, а уже в начале февраля попал в больницу с серьезным обморожением.

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Ампутация вследствие обморожения

Об инциденте сообщила одесситка Екатерина Ножевникова, которая объявила сбор денег в поддержку пострадавшего. Информации о парне очень мало, учитывая то, что он несовершеннолетний.

Известно, что у подростка есть мать. Женщина имеет психологические проблемы. Поэтому ее сын ушел из дома в лютые морозы и несколько дней провел неизвестно где.

Підлітку на Одещині ампутували ноги після обмороження
Подростку в Одесской области ампутировали ноги после обморожения / Фото из фейсбука Екатерины Ножевниковой

Учитывая неблагоприятные погодные условия, подросток обморозил обе ноги. Неизвестно, как он жил в таком состоянии эти несколько дней, однако медикам пришлось ампутировать конечности.

Лечение будет длительным

Первую ампутацию врачи сделали 1 февраля, вторую – 4 февраля. Медицинские расходы покрыли за счет пожертвований неравнодушных жителей Одесской области.

По словам Екатерины Ножевниковой, после первой операции приобрели лекарств на 11 тысяч гривен. Сейчас планируют купить препаратов на сумму до 5 тысяч гривен.

Вероятно, впоследствии придется отдельно собирать деньги на протезы для подростка, которые тоже стоят дорого. Об этом обещают сообщить, когда возникнет такая необходимость.

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