Жуткий случай произошел в январе в Одесской области. 16-летний парень ушел из дома, а уже в начале февраля попал в больницу с серьезным обморожением.

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Ампутация вследствие обморожения

Об инциденте сообщила одесситка Екатерина Ножевникова, которая объявила сбор денег в поддержку пострадавшего. Информации о парне очень мало, учитывая то, что он несовершеннолетний.

Известно, что у подростка есть мать. Женщина имеет психологические проблемы. Поэтому ее сын ушел из дома в лютые морозы и несколько дней провел неизвестно где.



Подростку в Одесской области ампутировали ноги после обморожения / Фото из фейсбука Екатерины Ножевниковой

Учитывая неблагоприятные погодные условия, подросток обморозил обе ноги. Неизвестно, как он жил в таком состоянии эти несколько дней, однако медикам пришлось ампутировать конечности.

Лечение будет длительным

Первую ампутацию врачи сделали 1 февраля, вторую – 4 февраля. Медицинские расходы покрыли за счет пожертвований неравнодушных жителей Одесской области.

По словам Екатерины Ножевниковой, после первой операции приобрели лекарств на 11 тысяч гривен. Сейчас планируют купить препаратов на сумму до 5 тысяч гривен.

Справка. Всего одесситы пожертвовали 50 тысяч гривен. Все деньги пойдут на лечение парня.

Вероятно, впоследствии придется отдельно собирать деньги на протезы для подростка, которые тоже стоят дорого. Об этом обещают сообщить, когда возникнет такая необходимость.

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