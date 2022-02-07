Моторошний випадок стався у січні в Одеській області. 16-річний хлопець пішов з дому, а вже на початку лютого потрапив до лікарні з серйозним обмороженням.

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Ампутація внаслідок обмороження

Про інцидент повідомила одеситка Катерина Ножевнікова, яка оголосила збір грошей на підтримку постраждалого. Інформації про хлопця дуже мало з огляду на те, що він неповнолітній.

Відомо, що в підлітка є мати. Жінка має психологічні проблеми. Відтак її син пішов з дому в люті морози та кілька днів провів невідомо де.



Підлітку на Одещині ампутували ноги після обмороження / Фото з фейсбуку Катерини Ножевнікової

З огляду на несприятливі погодні умови, підліток обморозив обидві ноги. Невідомо, як він жив у такому стані ці кілька днів, однак медикам довелося ампутувати кінцівки.

Лікування буде тривалим

Першу ампутацію лікарі зробили 1 лютого, другу – 4 лютого. Медичні витрати покрили коштом пожертв небайдужих жителів Одеської області.

За словами Катерини Ножевнікової, після першої операції придбали ліків на 11 тисяч гривень. Зараз планують купити препаратів на суму до 5 тисяч гривень.

Довідка. Загалом одесити пожертвували 50 тисяч гривень. Усі гроші підуть на лікування хлопця.

Ймовірно, згодом доведеться окремо збирати гроші на протези для підлітка, які теж коштують дорого. Про це обіцяють повідомити, коли виникне така необхідність.

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