Моторошний випадок стався у січні в Одеській області. 16-річний хлопець пішов з дому, а вже на початку лютого потрапив до лікарні з серйозним обмороженням.
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Ампутація внаслідок обмороження
Про інцидент повідомила одеситка Катерина Ножевнікова, яка оголосила збір грошей на підтримку постраждалого. Інформації про хлопця дуже мало з огляду на те, що він неповнолітній.
Відомо, що в підлітка є мати. Жінка має психологічні проблеми. Відтак її син пішов з дому в люті морози та кілька днів провів невідомо де.
Підлітку на Одещині ампутували ноги після обмороження / Фото з фейсбуку Катерини Ножевнікової
З огляду на несприятливі погодні умови, підліток обморозив обидві ноги. Невідомо, як він жив у такому стані ці кілька днів, однак медикам довелося ампутувати кінцівки.
Лікування буде тривалим
Першу ампутацію лікарі зробили 1 лютого, другу – 4 лютого. Медичні витрати покрили коштом пожертв небайдужих жителів Одеської області.
За словами Катерини Ножевнікової, після першої операції придбали ліків на 11 тисяч гривень. Зараз планують купити препаратів на суму до 5 тисяч гривень.
Ймовірно, згодом доведеться окремо збирати гроші на протези для підлітка, які теж коштують дорого. Про це обіцяють повідомити, коли виникне така необхідність.
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