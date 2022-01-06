Бегая вдоль пляжа Аркадия в 7:40, спортсмены случайно заметили подозрительный предмет в воде. Сначала они подумали, что это мешок.

Похоже В Херсоне спасли мужчину из ледяной реки

Рождественское чудо

Объект, который привлек внимание бегунов, плавал в 30 метрах от берега. Пристально присмотревшись к нему, мужчины поняли, что видят одетого в темное тонущего человека.

Один из спортсменов прыгнул с пирса и вытащил обессиленную женщину на берег. Остальные помогли вытащить ее на плиты. Была бы погода похуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо!

– рассказал свидетель невероятного спасения Владимир Шиленко.

На кадрах видно, что спортсмены не испугались холода, разделись до белья и не колеблясь полезли в воду, чтобы вытащить пострадавшую на берег. Как именно полностью одетая и обутая женщина оказалась в ледяном море, неизвестно.

В Одессе бегуны чудом спасли упавшую в море женщину: видео