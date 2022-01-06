Біжучи вздовж пляжу Аркадія о 7:40, спортсмени випадково помітили підозрілий предмет у воді. Спершу вони подумали, що це мішок.

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Різдвяне диво

Об'єкт, який привернув увагу бігунів, плавав аж за 30 метрів від берега. Пильно придивившись до нього, чоловіки зрозуміли, що бачать одягнену в темне людину, яка тоне.

Один із спортсменів стрибнув із пірсу і витягнув знесилену жінку до берега. Інші допомогли витягнути її на плити. Була би погода гірша, ніхто би не побачив. Врятували. Різдвяне диво!

– розповів свідок неймовірного порятунку Володимир Шиленко.

На кадрах видно, що спортсмени не злякалися холоду, роздяглися до білизни й не вагаючись полізли у воду, аби витягти потерпілу на берег. Як саме повністю одягнена і взута жінка опинилася у крижаному морі, наразі невідомо.

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