О том, что котов замуровали в подвале сообщила зоозащитница из Одессы Наталья Моисеева 13 января. Ужасную находку обнаружили на улице Варненской, когда приехали ловить другого котенка.

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Одесских котов замуровали

По словам Натальи Моисеевой, животных подкармливала местная бабушка. Коты оказались за решеткой в подвале на 2 месяца.

Четвероногие даже не могли попить, поскольку через узкое пространство между решетками невозможно просунуть миску. За окном также не было места, на котором могла бы устоять посуда.

Котов на 2 месяца замуровали в подвале Одессы: смотрите видео

Женщина несколько раз пыталась вызволить котов. Выяснилось, что дверь в подвал в рабочем состоянии, однако сантехник, который там живет, категорически отказался их выпустить.

Обращение к спасателям и добровольцам не помогло, поскольку на такие работы требуется разрешение коммунальных служб. В полиции заявили, что раз дверь есть, то коты не замурованы.

Благодаря огласке в соцсетях, котов удалось спасти 13 января поздно вечером. Зоозащитница пообещала пообщаться с коммунальными службами и местным сантехником, чтобы ситуация не повторилась.

Как спасли котов в Одессе: смотрите видео

В райотделе полиции зоозащитнице порекомендовали написать заявление по ситуации. Чем больше будет таких обращений, тем лучше, потому что такие события, к сожалению, случаются время от времени.

"Спасибо каждому, кто участвовал. Так быть не должно и я рада, что в нашем мире много хороших и доброжелательных людей", – подчеркнула Наталья Моисеева.

Спасение замурованной собаки

Ранее в Одессе спасли собаку, которая упала в щель между домами. Животное не могло выбраться из ловушки неделю.

Жалобный лай песика услышали двое одесситов и одесситка. Неравнодушная молодежь самостоятельно расширила щель киркой и полезла спасать животное.

Собака находилась на глубине и не могла вылезти сама. Один из мужчин осторожно отнес животное наверх.

Оттуда собака уже выбралась сама. Отверстие заложили камнями, чтобы туда больше никто не упал.

В Одессе спасли собаку, которая провалилась в щель между домами: смотрите видео