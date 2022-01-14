Про те, що котів замурували в підвалі повідомила зоозахисниця з Одеси Наталія Моїсеєва 13 січня. Жахливу знахідку виявили на вулиці Варненській, коли приїхали ловити інше кошеня.

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Одеських котів замурували

За словами Наталії Моїсеєвої, тварин підгодовувала місцева бабуся. Коти опинилися за ґратами в підвалі на 2 місяці.

Чотирилапі навіть не могли попити, оскільки через вузькі проміжки в ґратах неможливо просунути миску. За вікном також не було місця, на якому могла б встояти посудина.

Котів на 2 місяці замурували в підвалі Одеси: дивіться відео

Жінка кілька разів намагалася визволити котів. З'ясувалося, що двері до підвалу в робочому стані, однак сантехнік, який там живе, категорично відмовився їх випустити.

Звернення до рятувальників та добровольців не допомогло, оскільки на такі роботи потрібен дозвіл комунальних служб. У поліції заявили, що раз двері є, то коти не замуровані.

Завдяки розголосу в соцмережах, котів вдалося врятувати 13 січня пізно ввечері. Зоозахисниця пообіцяла поспілкуватися з комунальними службами та місцевим сантехніком, щоб ситуація не повторилася.

Як врятували котів у Одесі: дивіться відео

У райвідділку поліції зоозахисниці порекомендували написати заяву щодо ситуації. Чим більше буде таких звернень, тим краще, бо такі події, на жаль, трапляються час від часу.

"Дякую кожному, хто брав участь. Так бути не повинно і я рада, що в нашому світі багато хороших та доброзичливих людей", – наголосила Наталія Моїсеєва.

Порятунок замурованого собаки

Раніше в Одесі врятували собаку, яка впала в щілину між будинками. Тварина не могла вибратися з пастки тиждень.

Жалібне скавуління песика почули двоє одеситів і одеситка. Небайдужа молодь самотужки розширила щілину киркою та полізла рятувати тварину.

Собака перебував на глибині й не міг вилізти сам. Один із чоловіків обережно відніс тварину нагору.

Звідти пес уже вибрався сам. Отвір заклали камінням, щоб туди більше ніхто не впав.

В Одесі врятували пса, який провалився в щілину між будинками: дивіться відео