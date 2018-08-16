21:11
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, сьогодні
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, сьогодні
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Офшори Порошенка: як президент ухиляється від сплати кредитів

203 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

У Києві біля Дарницької площі знаходиться автотранспортне підприємство "2240" воно належить Петру Порошенку і його друзям – Олегу Гладковському та Ігорю Кононенку.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

Читайте також: Справи "великих риб": чим Кернес кращий за електрика

За його словами, під заставу будівель цього підприємства Порошенко з друзями в 2007 році взяли кредит в 6 мільйонів доларів у банку "Київська Русь". Але, згодом, кредит вони не повернули, а щоб банк не відібрав будівлі – переписали їх на офшорну компанію. В 2012 році банк подав до суду намагаючись стягнути з Порошенка і компанії або кредит або заставне майно, тобто будівлі і землю цього автотранспортного підприємства.

Втім, коли Петро Порошенко став президентом, банк "Київська Русь" оголосили банкрутом, відтак, вже нікому вимагати повернення боргу. Це міг би зробити державний Фонд гарантування вкладів, який тепер виплачує всі борги збанкрутілої "Київської Русі", і стягує для цього майно і кошти всіх позичальників цього банку, щоб якось розрахуватися з боргами,
– заявив Гнап.

Журналіст зазначив, що Фонд гарантування вкладів так чомусь і не звернувся до Порошенка та його друзів з вимогою повернути 6 мільйонів доларів кредиту або заставне майно. Можливо, тому, що державний Фонд гарантування вкладів очолює інший друг і бізнес-партнер Петра Порошенка – Костянтин Ворушилін.

Гнап наголосив, разом з Порошенком, Кононенко та Гладковський володіють "Міжнародним інвестиційним банком", який сьогодні демонструє найшвидші на фінансовому ринку темпи приросту прибутку та власного капіталу.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 16 серпня 2018

 

Теги: Новини України Новини Києва Гроші Відеоблоги Петро Порошенко Офшори Порошенка Банки
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують
сьогодні, 21:07 5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують
Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
сьогодні, 20:00 Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
Дмитро Гнап
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Найкомфортніші для життя міста світу: опублікований рейтинг від The Economist
сьогодні, 19:45 Найкомфортніші для життя міста світу: опублікований рейтинг від The Economist
Удар для НАТО та шанс для Росії: західні ЗМІ про конфлікт між США і Туреччиною
сьогодні, 19:01 Удар для НАТО та шанс для Росії: західні ЗМІ про конфлікт між США і Туреччиною
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Джемілєв прокоментував президентські вибори у Франції
 24 квітня 2017 , 18:34
УЄФА планує оголосити історичні зміни в Лізі чемпіонів вже сьогодні
 26 серпня 2016 , 08:57
Луческу прокоментував чутки про повернення у Шахтар
 8 травня , 17:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук