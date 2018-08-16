Офшори Порошенка: як президент ухиляється від сплати кредитів

У Києві біля Дарницької площі знаходиться автотранспортне підприємство "2240" воно належить Петру Порошенку і його друзям – Олегу Гладковському та Ігорю Кононенку.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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За його словами, під заставу будівель цього підприємства Порошенко з друзями в 2007 році взяли кредит в 6 мільйонів доларів у банку "Київська Русь". Але, згодом, кредит вони не повернули, а щоб банк не відібрав будівлі – переписали їх на офшорну компанію. В 2012 році банк подав до суду намагаючись стягнути з Порошенка і компанії або кредит або заставне майно, тобто будівлі і землю цього автотранспортного підприємства.

Втім, коли Петро Порошенко став президентом, банк "Київська Русь" оголосили банкрутом, відтак, вже нікому вимагати повернення боргу. Це міг би зробити державний Фонд гарантування вкладів, який тепер виплачує всі борги збанкрутілої "Київської Русі", і стягує для цього майно і кошти всіх позичальників цього банку, щоб якось розрахуватися з боргами,

– заявив Гнап.

Журналіст зазначив, що Фонд гарантування вкладів так чомусь і не звернувся до Порошенка та його друзів з вимогою повернути 6 мільйонів доларів кредиту або заставне майно. Можливо, тому, що державний Фонд гарантування вкладів очолює інший друг і бізнес-партнер Петра Порошенка – Костянтин Ворушилін.

Гнап наголосив, разом з Порошенком, Кононенко та Гладковський володіють "Міжнародним інвестиційним банком", який сьогодні демонструє найшвидші на фінансовому ринку темпи приросту прибутку та власного капіталу.

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