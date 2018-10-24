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      Оновлюючи вуличне освітлення, ми дбаємо про безпеку та комфорт киян, – Кличко

      86 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко

      Мер Києва Віталій Кличко розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook відеоролик, в якому показане нове освітлення Набережного шосе в столиці.

      "Київ стає не тільки гарнішим, а й світлішим. Ми продовжуємо встановлювати нове сучасне LED-освітлення на столичних вулицях і проспектах, мостах й інших об`єктах інфраструктури. Вже модернізували освітлення на понад 230-ти об`єктах. Це робить рух на вулицях більш комфортним і безпечним, а місту дозволяє економити на електроенергії до 30 відсотків бюджетних коштів", – написав мер столиці.

      Він нагадав, що тільки протягом останніх місяців у Києві встановили сучасне LED-освітлення на бульварах Дружби народів і Вернадського, вулицях Жилянській, Саксаганського та інших. "Осяяним тепер виглядає і Набережне шосе", відзначив Віталій Кличко.

      Нагадаємо, за два роки, з початку втілення програми з модернізації зовнішнього освітлення, в Києві замінили 8 632 застарілих світильники на сучасні LEDи. Понад 2 500 з них встановили у 2017 році. 6 100 цього року.

      До кінця 2018-го в столиці планують оновити ще понад 3 000 світильників.

      LED-освітлення встановлено на бульварах Дружби Народів, Академіка Вернадського, вулицях Саксаганського, Жилянській, Московській, Полковника Затєвахіна, Коноплянській, Парково-Сирецькій, Виборзькій, Дорогожицькій, Залізничній, на Набережному шосе.

      Тривають роботи із заміни зовнішнього освітлення на Північному мосту, вулицях Анни Ахматової, Голосіївській, Героїв Севастополя, Космонавта Волкова, Чорнобильській, Машинобудівній, Тараса Шевченка та інших.

      Теги: Новини Києва Віталій Кличко Дороги
      Джерело: 24 Канал
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