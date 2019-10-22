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      ОПЗЖ грає проти українських металургів на користь Росії, – експерт

      96 Читать новость на русском
      Володимир Фесенко
      Володимир Фесенко / glavred.info

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, який пропонує підвищити рентну ставку на видобуток залізної руди до 50%, грає проти українських металургів на користь Росії.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Те, що пропонує Шуфрич, – вбити український металургійний експорт на користь Росії. Це доводить ситуацію до абсурду. Шуфрич виступає прямими і агресивним лобістом російських політичних і економічних інтересів,
      – наголошує Фесенко.

      Водночас, зауважує політолог, є привід для раціональної дискусії з приводу законопроєкту №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві", яким передбачається підвищення ренти на видобуток залізної руди.

      Не можна занадто занижувати рентні ставки на видобуток залізної руди. Бо держбюджет треба наповнювати. Від цього залежать пенсії, рівень зарплат у держсекторі і обороноздатність. Але й до іншої крайності не варто вдаватися. Металургія – одна з головних статей експорту. Треба зберігати її конкурентоспроможність,
      – підкреслює Фесенко.

      Як зазначає політолог, не варто "перегинати палицю" в прагненні забрати у бізнесу більше – це створить серйозні проблеми. Хоча, вважає він, у президента Зеленського це розуміють і намагаються знайти гнучкі рішення.

      "Якщо металургійний бізнес стане менш конкурентоспроможним у порівнянні з іншими провідними країнами, зокрема, з Росією, то ми безнадійно програємо. Треба знайти оптимальні рентні ставки на видобуток руди, думати про державний інтерес, знайти баланс, щоб не було проблем для експортерів. Занадто велике підвищення зіграє в мінус державі", – переконаний Володимир Фесенко.

      Детальніше про дискусії та особливості законопроєкту №1210 читайте у статті "Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія".

      Що відомо про законопроєкт №1210?
      Цим документом, ініційованим фракцією "Слуга народу", передбачається різке підвищення ренти на видобуток залізної руди. На переконання експертів, законопроєкт не відповідає чинному Податковому кодексу. Якщо його ухвалять це може знищити повністю галузь. Існує ймовірність згортання ділової активності в окремих сегментах народного господарства і економіки в цілому. Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич пропонує підвищити рентну ставку на видобуток залізної руди з 8% до 50%.

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      Теги: Металургія Податки Податковий кодекс Нестор Шуфрич Опозиційна платформа – За життя
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