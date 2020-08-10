Несприятливі погодні умови та проблеми з експортом можуть призвести до "космічного" зростання в Україні цін на продукти. Серед імовірних рекордсменів – гречка та борщовий набір.

Навесні цього року українські аграрії страждали від потужних заморозків, а згодом у південних регіонах України розпочалися затяжні посухи. Такі погодні американські гірки призвели до перших негативних результатів: станом на червень 2020 року виробництво сільгосппродукції в Україні зменшилося на 40%. Про це повідомили у сюжеті Сніданку з 1 + 1.

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За перше півріччя 2020 року ціни на продукти в Україні вже й так суттєво зросли. Серед головних факторів подорожчання: погодні умови та карантинні обмеження. Як показують дослідження, найбільше в Україні подорожчали картопля (на 30%), курячі яйця (на 30%) та гречка (на 50%).

"Золоті" борщові набори та яблука

На початку липня 2020 року експерти повідомили українцям тривожну новину: цього року український ринок залишиться без імпорту білоруських овочів. Тому ціна на борщовий набір зросте, як мінімум, у півтора раза. А вже всередині липня стало відомо, що 60% нового врожаю яблук загинули через погодні умови, тому восени вони суттєво подорожчають.

А що ж з гречкою?

У другому півріччі 2020 року ціни на гречку можуть зрости. Про це українців попередив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. За офіційною статистикою, цьогоріч гречки в Україні посіяно на 50% менше, аніж потрібно. Країн-експортерів на ринку не так вже й багато, іноді її постачальниками є Польща або Китай, але, за словами фахівців, це зовсім не та гречка, до якої звикли українці.

Як зміна клімату вплине на аграрний сектор України

У липні Національний банк України вперше проаналізував, як зміна клімату вплине на економіку. В Україні потужно розвинутий аграрний сектор, тому зміни клімату для нашої економіки мають ключове значення. Майже половина того, що Україна у минулі роки експортувала за кордон – продукція сільського господарства. Експерти вже заявили, що зміна клімату може збільшити врожайність українських земель, однак якість продукції знизиться.